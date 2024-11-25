ADHD治療｜「腦神經反饋訓練」助調節腦部發育　近9成兒童受訓後專注力提升

▲ 超過89%的孩子在接受腦神經反饋訓練後，安坐能力和課堂專注力上顯示出了明顯的提升。

在香港，兒童專注力不足已成為一個普遍關注的問題，嚴重影響了孩子們的學習和日常生活。V Brain尚智腦科學評估及訓練中心最新發起的網上問卷調查顯示，在125名受訪家長中，超過60%的特殊教育需求兒童存在專注力不足的問題。與此同時，家長們普遍認為政府對這些孩子的支持遠遠不夠。在這一背景下，腦神經反饋訓練作為一種創新的解決方案，正愈來愈多地被證明在提高兒童專注力、學習能力和情緒管理方面具有顯著效果。

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Neurofeedback腦神經反饋技術

Neurofeedback腦神經反饋技術於國際上已廣為接受，並使用於改善大腦行為及提升大腦效能。技術利用韓國研發的腦電波接收儀器及腦神經反饋訓練系統，收集大腦在活動及靜止狀態下的腦電波震幅，以科學及數據化的方法，分析及了解大腦不同區域的效能，從而調節腦部發育、思維/分析能力、情緒管理、專注力、集中力、抗壓能力、自我調整能力等腦效能狀況。

調查結果顯示腦神經反饋訓練能改善各項大腦指數

調查結果顯示，正在進行或已完成腦科學訓練的兒童當中，其中72.8%的孩子被確認為特殊教育需求（Special Educational Needs，SEN）兒童。這些兒童中，最常見的SEN症狀包括專注力不足、自閉症譜系和情緒問題。

令人鼓舞的是，大多數受訪者報告稱，在腦神經反饋訓練後，孩子們在多個方面都有了顯著改善。特別是在專注力方面，超過89%的孩子在安坐能力和課堂專注力上顯示出了明顯的提升。在學習能力方面，閱讀和書寫能力的改善尤為顯著。

在學習能力方面，閱讀能力、書寫能力和邏輯思維等關鍵技能也顯示出了積極的進展。情緒控制方面，孩子們在情緒穩定性、抗壓能力和憤怒管理等方面同樣取得了顯著的提升。

在情緒控制方面，孩子們在情緒穩定性、抗壓能力和憤怒管理等方面也取得了顯著的提升。這些進步不僅幫助孩子們更好地應對日常生活中的壓力和挑戰，還有助於他們建立更健康的人際關系和社交互動。

在腦神經反饋訓練項目中，孩子們不僅在學習能力和情緒控制方面取得了顯著進步，而且在睡眠素質、身體協調性、固執行為的減少、生活習慣的改善以及想象力和創造力的提升等方面也展現了積極的變化，這些全面的進展凸顯了腦神經反饋訓練在促進兒童多方面發展中的有效性。

此外，調查還詢問了家長對孩子在訓練後其他方面的改善觀察，包括言語及寫作能力、耐心和社交互動能力等。家長們的反饋普遍積極，許多孩子在表達能力、情緒理解和社交技能方面都有了明顯的提高。

當被問及與其他訓練課程相比，腦神經反饋訓練的優勢時，62%的受訪者認為其最大的優勢在於便利性，其次是成效（53.3%）和用時（34.8%）。

神經反饋訓練導師許秀香表示：「這些結果進一步證實了我們腦科學訓練項目的有效性。我們致力於為SEN兒童提供科學、系統的腦訓練，幫助他們克服學習和發展中的障礙，提升生活質量。我們將繼續努力，不斷優化我們的訓練方法，以滿足這些孩子和家庭的需求。」

然而，調查也揭示了對當前香港政府對SEN兒童支援的擔憂，有67.2%的受訪者認為支援不足或十分不足，呼籲當局應當引入多元化的訓練方法，幫助SEN兒童改善症狀，能夠融入校園生活。

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