體操皇后｜劉璇帶9歲仔出遊餐廳內突失控　公開3招如何收服精力旺盛兒

【體操皇后/劉璇/王弢/王企韜】前國家級運動員「體操皇后」劉璇，近日與9歲兒子王企韜（赳赳）出遊，並在社交平台分享了他們的親子互動。劉璇表示旅行可鍛鍊孩子有效地學習，還公開3招如何收服精力旺盛兒。

體操皇后劉璇｜孩子精力充沛較佻皮

劉璇退役後來港發展，直至2012年與相戀11年的單簧管演奏家王弢結婚，兩人育有一子一女，不時在社交媒體分享育兒心得。近日，劉璇在抖音及小紅書分享了與兒子出遊帖文，影片可見劉璇在餐廳無奈擰頭說：「這個孩子怎麼辦？」精力充沛的兒子王企韜，雙手拿着筷子在餐廳裡狂跳狂扭，並哈哈大笑。

隨後影片跳到機場，兒子前後均孭住分別兩個背包，並推着一個色行李，準備飛往杭州的烏鎮旅行。

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體操皇后劉璇｜從日常生活中學習獨立

劉璇在育兒方面強調讓孩子承擔責任，鼓勵兒子在日常生活中學習獨立，例如讓兒子幫忙收拾包包。

他們到達機場貴賓室休息，兒子泡了一杯熱茶，還好意思開口叫媽媽替他拿，但劉璇拒絕說：「自己的東西自己拿！」在飛機上劉璇又吩咐兒子，「飛機上的所有行動都由你來說好嗎？」兒子答應說︰「好！」，其後想要甚麼都自己向空姐提出。旅途中，兒子不時從背包中拿出圖書，乖乖在飛機上看書。

體操皇后劉璇｜3招收服精力旺盛孩子

這次夫妻倆人一起帶著赳赳去了烏鎮戲劇節，這趟旅行回來，她覺得身臨其境是最好的課堂！認為作為孩子成長的引導者，夫妻也可以在旅行中向他們傳遞價值觀和人生觀，能陪伴孩子健康快樂地成長。她分享「如何在旅行中保證快樂還能有效學習」，並公開3招如何收服精力旺盛兒子，提升執行功能技巧。

1. 提高自理自立能力

這次旅行兒子要帶了很多東西，但所有物品都是自己收拾，自己拿行李。她認為在旅行中可以鍛鍊兒子獨立性和適應能力，並鼓勵赳赳面對未知的情況和挑戰，學會了獨立解決問題，當他順利完成的那一刻，劉璇和老公真的很為他驕傲！

2. 提升專注力和耐性

在烏鎮他們一起看了很多不同類型的劇目，劉璇表示劇目時間很長，而且劇情內容對赳赳來說有些晦澀難懂，但他都能認真地看完。

3. 養成零碎時間學習的習慣

在旅行過程中，劉璇也引導兒子堅持每天練琴、讀書，培養終身學習的習慣。她稱︰「雖然每天要練琴是件痛苦的事情，但是和媽媽每天需要體操訓練相比我還是堅持吧！」

在各種等待的間隙，劉璇兒子也會看自己背包帶來的各種讀物，享受快樂旅行的同時，也能讓小朋友更珍惜時間。她表示快樂和成長，在旅行中是可兼得。

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體操皇后劉璇｜如何做一對不掃興的父母

此外，劉璇在另一個vlog，分享旅途上如何做一對不掃興的父母？她表示健康的親子關係，就像是一場共同成長的旅程。

首先，在小朋友的成長過程中，父母要給他足夠的情緒價值，他的喜怒哀樂，都要用心去體驗和回應，讓他覺得被重視、被理解。第二，做父母也得愛自己，要有自己空間和興趣，別讓孩子一舉一動都牽著你的神經，小朋友的情緒也會受到父母的影響。

所以父母既要給孩子足夠愛和支持，又要保持自己獨立和成長。這樣不僅能成為他們成長路上的堅實後循，還能和他們一起，享受那份純真的快樂和幸福。

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