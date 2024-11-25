工業意外｜勞工處：今年上半年錄11宗致命工業意外　研明年用無人機助蒐證

▲ 今年上半年錄11宗致命工業意外，勞工處研明年用無人機助蒐證。

本港今年上半年發生11宗致命工業意外，按年同期增兩宗。勞工處表示，建造業的致命工業意外數目及每千名工人意外率，均是各行業中最高。明年下旬將用無人機拍攝的影像，生成三維實景模型，以助蒐證及執法。

勞工處向立法會人力事務委員會提交文件，提到今年上半年共發生3,514宗工業意外，其中致命意外由去年同期9宗，增至今年11宗，並以建造業佔最多有5宗，運輸、倉庫、郵政及速遞服務有4宗，製造業則有2宗。每千名工人的意外率為11.7，主要涉「滑倒、絆倒或在同一高度跌倒」及「提舉或搬運物件時受傷」。

若單計建造業，上半年工業意外數字為1,443宗，按年同期增46宗，每千名工人意外率為23.3。而致命意外中，2宗涉「暴露於有害物質中或接觸有害物質」；2宗涉「遭墮下的物件撞擊」；1宗涉「受困於物件之內或物件之間」。

勞工處在文件指，建造業的致命工業意外數目和每千名工人意外率，均是各行業之中最高。截至今年9月，處方共進行55,446次工地安全巡查，發出3,600張「暫時停工通知書」或「敦促改善通知書」，以及提出1,852項檢控。 明年下旬亦將利用無人機拍攝的影像，生成三維實景模型，以助蒐證及執法等。

黎棟國質疑職安健守則阻嚇力不足

立法會議員黎棟國稱，每次有致命工業意外發生，局方均會表示「痛心」，但「痛心完之後過幾日又有」，質疑《工作安全守則》對違規工友及承建商的阻嚇力不足，建議勞工處加大罰則。

立法會議員邵家輝則質疑，《職業安全及健康條例》罰款去年由最高50萬增至1,000萬，但致命工業意外數字反而增加。勞工處副處長馮浩賢稱，若業界不抱「貪快、貪方便、要錢唔要命」的心態，很多意外可避免，形容很多意外涉未有做足安全措施。

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