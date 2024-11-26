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最佳早餐食物｜吃錯早餐影響專注力難集中　營養師公開早餐地雷食物+5款健康醒腦配搭

兒童健康

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

營養師公開早餐地雷食物，並推薦5款健康醒腦配搭。

【早餐食物/早餐食譜】學童的早餐講求快和簡易，也許很容易忽略了營養均衡的配搭。想要孩子一早補充足夠能量來開啟學習的一天，大家不妒從早餐就為孩子準備好，有利孩子集中精神及提高學習效率。

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校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

最佳早餐食物｜碳水化合物補充身體能量

首先，經過一晚睡眠，我們身體消耗了不少能量，因此食用豐富的碳水化合物，如麵包、麥片、粟米片、麵條、番薯等，可快速為小朋友補充身體的能量。碳水化合物的攝取亦有助小朋友另外，早餐也應盡量配合蛋白質食物，如牛奶、芝士、雞蛋、豆漿，有助合成荷爾蒙、肌肉、骨骼，能維持生理功能與新陳代謝。而蔬菜水果類主要提供膳食纖維、維他命和抗氧化的植化素及果糖。

同場加映：哈佛大學推薦10種顧腸道超級食物

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最佳早餐食物｜營養師公開早餐地雷食物

早餐食物宜（多吃）忌（少吃）
五穀類- 白飯、糙米飯(或粥)
- 番薯、粟米、薯仔南瓜、淮山
- 全麥麵包、麥饅頭、貝果、非全麥麵包
- 米粉、通粉、米線等非油炸麵條
- 早餐穀片		- 蛋糕
- 牛角麵包、菠蘿包等酥皮麵包
- 肉鬆、忌廉、雞尾包等有餡夾心麵包
- 公仔麵、油麵等油炸麵
肉類- 蒸蛋、水煮蛋
- 無/低糖豆漿、板豆腐、豆乾
- 蒸、煮瘦（牛、羊、豬、雞、魚等）		- 煎炸肉塊，如豬排、雞翼、雞球、炸魚柳
- 火腿、香腸等加工肉
奶類- 低脂/脫脂牛奶、芝士、乳酪- 全脂奶
- 調味奶、果汁奶
- 煉乳
蔬菜水果類- 白灼蔬菜
- 少量油炒青菜
- 各種新鮮水果		- 果汁、 蔬菜汁
- 水果乾、蜜餞
- 稀釋果汁飲料
- 水果罐頭
- 果醬
油脂類- 果仁如腰果、杏仁、核桃
- 植物油如橄欖油、花生油		- 調味醬料如沙律醬
- 牛油
- 朱古力醬

同場加映：考試季必吃補腦食物

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最佳早餐食物｜簡易早餐配搭

以下是一些快手的營養早餐例子：

A. 番茄通粉1碗、烚蛋1隻、低脂奶1杯

B. 無餡餐包1個、炒蛋1隻、低脂芝士1片

C. 烚番薯1條、低脂乳酪1杯

D. 早餐穀片1碗、低脂奶1杯、藍莓1杯

E. 麥片1碗、低脂奶1杯、香蕉1條

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

香港營養師學會認可營養師吳耀芬

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