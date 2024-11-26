最佳早餐食物｜吃錯早餐影響專注力難集中 營養師公開早餐地雷食物+5款健康醒腦配搭
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最後更新： 2 小時前
【早餐食物/早餐食譜】學童的早餐講求快和簡易，也許很容易忽略了營養均衡的配搭。想要孩子一早補充足夠能量來開啟學習的一天，大家不妒從早餐就為孩子準備好，有利孩子集中精神及提高學習效率。
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最佳早餐食物｜碳水化合物補充身體能量
首先，經過一晚睡眠，我們身體消耗了不少能量，因此食用豐富的碳水化合物，如麵包、麥片、粟米片、麵條、番薯等，可快速為小朋友補充身體的能量。碳水化合物的攝取亦有助小朋友另外，早餐也應盡量配合蛋白質食物，如牛奶、芝士、雞蛋、豆漿，有助合成荷爾蒙、肌肉、骨骼，能維持生理功能與新陳代謝。而蔬菜水果類主要提供膳食纖維、維他命和抗氧化的植化素及果糖。
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最佳早餐食物｜營養師公開早餐地雷食物
|早餐食物
|宜（多吃）
|忌（少吃）
|五穀類
|- 白飯、糙米飯(或粥)
- 番薯、粟米、薯仔南瓜、淮山
- 全麥麵包、麥饅頭、貝果、非全麥麵包
- 米粉、通粉、米線等非油炸麵條
- 早餐穀片
|- 蛋糕
- 牛角麵包、菠蘿包等酥皮麵包
- 肉鬆、忌廉、雞尾包等有餡夾心麵包
- 公仔麵、油麵等油炸麵
|肉類
|- 蒸蛋、水煮蛋
- 無/低糖豆漿、板豆腐、豆乾
- 蒸、煮瘦（牛、羊、豬、雞、魚等）
|- 煎炸肉塊，如豬排、雞翼、雞球、炸魚柳
- 火腿、香腸等加工肉
|奶類
|- 低脂/脫脂牛奶、芝士、乳酪
|- 全脂奶
- 調味奶、果汁奶
- 煉乳
|蔬菜水果類
|- 白灼蔬菜
- 少量油炒青菜
- 各種新鮮水果
|- 果汁、 蔬菜汁
- 水果乾、蜜餞
- 稀釋果汁飲料
- 水果罐頭
- 果醬
|油脂類
|- 果仁如腰果、杏仁、核桃
- 植物油如橄欖油、花生油
|- 調味醬料如沙律醬
- 牛油
- 朱古力醬
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最佳早餐食物｜簡易早餐配搭
以下是一些快手的營養早餐例子：
A. 番茄通粉1碗、烚蛋1隻、低脂奶1杯
B. 無餡餐包1個、炒蛋1隻、低脂芝士1片
C. 烚番薯1條、低脂乳酪1杯
D. 早餐穀片1碗、低脂奶1杯、藍莓1杯
E. 麥片1碗、低脂奶1杯、香蕉1條
吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）
「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。
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