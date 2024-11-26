最佳早餐食物｜吃錯早餐影響專注力難集中　營養師公開早餐地雷食物+5款健康醒腦配搭

▲ 營養師公開早餐地雷食物，並推薦5款健康醒腦配搭。

【早餐食物/早餐食譜】學童的早餐講求快和簡易，也許很容易忽略了營養均衡的配搭。想要孩子一早補充足夠能量來開啟學習的一天，大家不妒從早餐就為孩子準備好，有利孩子集中精神及提高學習效率。

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最佳早餐食物｜碳水化合物補充身體能量

首先，經過一晚睡眠，我們身體消耗了不少能量，因此食用豐富的碳水化合物，如麵包、麥片、粟米片、麵條、番薯等，可快速為小朋友補充身體的能量。碳水化合物的攝取亦有助小朋友另外，早餐也應盡量配合蛋白質食物，如牛奶、芝士、雞蛋、豆漿，有助合成荷爾蒙、肌肉、骨骼，能維持生理功能與新陳代謝。而蔬菜水果類主要提供膳食纖維、維他命和抗氧化的植化素及果糖。

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最佳早餐食物｜營養師公開早餐地雷食物

早餐食物 宜（多吃） 忌（少吃） 五穀類 - 白飯、糙米飯(或粥)

- 番薯、粟米、薯仔南瓜、淮山

- 全麥麵包、麥饅頭、貝果、非全麥麵包

- 米粉、通粉、米線等非油炸麵條

- 早餐穀片 - 蛋糕

- 牛角麵包、菠蘿包等酥皮麵包

- 肉鬆、忌廉、雞尾包等有餡夾心麵包

- 公仔麵、油麵等油炸麵 肉類 - 蒸蛋、水煮蛋

- 無/低糖豆漿、板豆腐、豆乾

- 蒸、煮瘦（牛、羊、豬、雞、魚等） - 煎炸肉塊，如豬排、雞翼、雞球、炸魚柳

- 火腿、香腸等加工肉 奶類 - 低脂/脫脂牛奶、芝士、乳酪 - 全脂奶

- 調味奶、果汁奶

- 煉乳 蔬菜水果類 - 白灼蔬菜

- 少量油炒青菜

- 各種新鮮水果 - 果汁、 蔬菜汁

- 水果乾、蜜餞

- 稀釋果汁飲料

- 水果罐頭

- 果醬 油脂類 - 果仁如腰果、杏仁、核桃

- 植物油如橄欖油、花生油 - 調味醬料如沙律醬

- 牛油

- 朱古力醬

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最佳早餐食物｜簡易早餐配搭

以下是一些快手的營養早餐例子：

A. 番茄通粉1碗、烚蛋1隻、低脂奶1杯

B. 無餡餐包1個、炒蛋1隻、低脂芝士1片

C. 烚番薯1條、低脂乳酪1杯

D. 早餐穀片1碗、低脂奶1杯、藍莓1杯

E. 麥片1碗、低脂奶1杯、香蕉1條

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬

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