美食情報| | 譚仔聯乘Grandma's Scones期間限定店 推4款經典味道Scones

▲ 譚仔首次聯乘Grandma’s Scones將辣味帶入甜品界，並在尖沙咀K11 Art Mall舉辦「譚仔雲南米線x Grandma’s Scones『嫲』辣招聘會」。

譚仔為食客帶來意想不到的「辛」體驗，首次聯乘Grandma’s Scones將辣味帶入甜品界，並在尖沙咀K11 Art Mall舉辦「譚仔雲南米線x Grandma’s Scones『嫲』辣招聘會」，場內設有期間限定店，並推出四款譚仔經典味道的Grand麻Scones及多款獨家聯乘精品。

「譚仔雲南米線x Grandma’s Scones『嫲』辣招聘會」以紅、綠和白色調為主，盡顯譚仔特色的同時亦充滿新鮮感，令人耳目一新，在招聘會中央站台的除了譚仔姐姐和同樣換上譚仔姐姐制服的Grandma’s Scones嫲嫲，更有巨型譚仔過橋米線立體模型，隆重歡迎各位「辛」人！

▲ 「譚仔雲南米線x Grandma’s Scones『嫲』辣招聘會」以紅、綠和白色調為主，在招聘會中央站台的除了譚仔姐姐和同樣換上譚仔姐姐制服的Grandma’s Scones嫲嫲，更有巨型譚仔過橋米線立體模型，隆重歡迎各位「辛」人！

每位前來挑戰的「辛」人可先到Zone 1的「阿嫲執CV」區，設計你的專屬「嫲辣招聘會」個人履歷，先揀選自己的造型，再輸入個人的譚仔口味，更有人生金句，完美組成你的「譚仔辛CV」。

即使CV無敵通過第一次面試，若不精於「譚仔話」亦於事無補，所以second in有 Zone 2的「譚仔話落order」區，考驗你的譚仔話能力！總共有3個關卡，首先會播放姐姐的譚仔話錄音，你只需跟隨譚仔姐姐的指令，在限時內選擇正確的材料，並完成落單，即有機會成為譚仔姐姐的一份子！最後一關是Zone 3的「『職』時試辣挑戰」，要考你分辨譚仔辣度，成功試出正確辣度就可以通關。

▲ 場內亦有多款獨家聯乘精品，飾有譚仔姐姐和換上譚仔姐姐制服的Grandma’s Scones嫲嫲圖像，可愛又實用！

成功挑戰以上區域的你，可來到「成功取錄」區，即場製作並打印你的譚仔員工證，更可專享「員工優惠」！完成所有關卡，可到「期間限定店」換領土匪雞翼味鬆餅一個，譚仔迷絕對不能錯過（贈品數量有限，送完即止）。

「譚仔雲南米線x Grandma’s Scones 『嫲』辣招聘會」期間限定店的獨家皇牌精品是四款完美融和譚仔風味的鬆餅，包括「四川青椒皮蛋芫茜鬆餅」、「蒜泥白肉原味鬆餅」、「酸菜炸醬麻辣5小辣鬆餅」和「土匪雞翼味鬆餅」，作為譚仔迷或是Grandma’s Scones迷的你們定必不能錯過！

▲ 期間限定店的獨家皇牌精品是四款完美融和譚仔風味的鬆餅，包括「四川青椒皮蛋芫茜鬆餅」、「蒜泥白肉原味鬆餅」、「酸菜炸醬麻辣5小辣鬆餅」和「土匪雞翼味鬆餅」，作為譚仔迷或是Grandma’s Scones迷的你們定必不能錯過！

除此之外，一盒8個由10小辣到大辣、每個不同辣度的「譚仔全『辛』」聖誕禮盒」美味又好玩，絕對是與親朋好友聚會的亮點，一齊迎接「辛」挑戰，或玩「辣辣鬆餅邊個食」試試運氣！另外，場內亦有多款獨家聯乘精品，飾有譚仔姐姐和換上譚仔姐姐制服的Grandma’s Scones嫲嫲圖像，可愛又實用！



譚仔雲南米線x Grandma’s Scones 「嫲」辣招聘會

日期：2024年11月22日至12月1日

時間：早上11時至晚上9時

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下中庭

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