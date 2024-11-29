照顧者悲歌｜女醫生不忍爸爸受末期胰臟癌煎熬枕頭弒父　律師求情：充滿忠誠和愛的女兒

▲ 英國一名55歲女醫生不忍爸爸受末期胰臟癌煎熬，以枕頭弒父。

【胰臟癌／照顧者】照顧者悲歌。英國發生倫常慘劇，一名女醫生居然在療養院將罹患末期胰臟癌的父親，用枕頭活生生焗死。女醫生認罪後，道出多年來的辛酸，悲劇背後暗藏洋蔥……

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綜合外媒報道，英國劍橋郡一名55歲女醫生Lisa Davenport，在2022年10月用枕頭焗死88歲父親。據了解，88歲父親長年體弱多病，事發兩個月前確診末期胰臟癌，入住療養院長期臥床不起，神智不清，醫生亦斷定他時日無多。

照顧者悲歌｜為結束父親痛苦 活生生將其焗死

事發當天，父親因為身體疼痛難耐而在病床上鼓譟不安，女醫生Lisa自辯時指，當時為了結束父親的痛苦，遂拿起枕頭將父親焗死。她事後亦承認罪行，在庭上自白一直以來是父親主要的照顧者，庭上種種證據亦顯示，她多年來是「一名充滿愛心又忠誠的女兒」，亦指「不可能有比被告更願意奉獻、更優質的家庭照顧者」。

經過3位精神科醫生評估Lisa的精神狀態，一致認為Lisa多年來照顧父親，恐怕已受情緒折磨多年，惟一直未有就醫或被確診，終在父親受病情煎熬下爆發，釀成憾事：

當時，她無法認知到自己做了甚麼……顯著影響她理性行事與自我控制的能力，也為她的行為提供了解釋。

自案件開審以來，Lisa的胞兄和胞姐亦有現身支持她。案件預計明年2月7日宣判量刑，目前被有條件保釋。

胰臟癌｜7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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胰臟癌｜10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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