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影帝梁朝偉丨劉嘉玲騷全家福賀偉仔獲榮譽博士　梁朝偉外甥女罕有曝光

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梁朝偉罕騷全家福。

【梁朝偉 / 影帝 / 科技大學】影帝梁朝偉在前日（11月23日）於香港科技大學榮譽博士學位頒授典禮及博士畢業典禮上，獲頒人文學榮譽博士學位。

當日，梁朝偉生命中兩位最重要的女人，媽媽、太太劉嘉玲均有在場見證外，梁朝偉的妹妹、妹夫和疑似外甥女也有到場，劉嘉玲更在社交平台分享一家拍的大合照。

在全家福大合景內，穿紅色衫及裙的嘉玲姐一貫靚爆兼搶鏡，梁媽媽穿黑衫配翡翠胸針、珍珠耳環、閃石手錶亦貴氣大方。而梁朝偉的妹妹和妹夫分企左右兩邊，另外嘉玲姐搭住一位年青女士，疑為偉仔的外甥女。

從照片所見，外甥女有點似1986年港姐亞軍吳婉芳，五官精緻，甚為清秀。

梁朝偉獲科大頒榮譽博士丨梁朝偉媽媽見證兒子獲榮耀　單親家庭成長陪周星馳考訓練班入行

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影帝梁朝偉丨孝順仔愛錫媽媽

出身基層的梁朝偉，在6歲父母離異，他與母親及妹妹相依為命，因此兄妹感情要好，同時也是圈中出名孝順仔，一直十分愛錫媽媽。

梁朝偉曾在《這一刻，梁朝偉對你說》短片中剖白自己本是個活潑小孩，後來爸爸離開後就將所有事藏於心底中，對心理造成影響。

他卻從沒打算當演員，原本當電器推銷員的梁朝偉，在1981年因好友周星馳想考TVB電視藝員訓練班，於是叫梁朝偉一起陪伴齊去面試，結果反而梁朝偉順利入圍，周星馳卻落選，無心插柳，梁朝偉卻因為透過演戲抒發心中情緒，他曾憶述：「發覺演戲能發洩心中壓抑的情感，但沒人知道那個是我。」

梁朝偉與周星馳。

影帝梁朝偉丨屢獲影帝殊榮

TVB訓練班畢業後，他被安排主持兒童節目《430穿梭機》，因俊朗外表很快由兒童節目調往戲劇組拍劇，首部正式參演劇集是1982年《香城浪子》，即受到矚目，然後成為TVB力捧的小生。

到1984年在《鹿鼎記》演韋小寶成名，《新紮師兄》穩坐一綫小生位置，與劉德華、黃日華、苗僑偉、湯鎮業成「無綫五虎將」。他於1990年離開TVB，正式全身投身電影圈發展。

《鹿鼎記》

梁朝偉電影處男作是1985年的《青春差館》，之後演爾冬陞的《癲佬正傳》（1986）和關錦鵬的《地下情》（1986），均受到肯定，後者更令他首獲香港電影金像獎最佳男主角提名。到1987年，他參演爾冬陞的《人民英雄》獲得金像獎最佳男配角獎。

梁朝偉在香港電影金像獎及台灣金馬獎多次獲影帝，在2000年，更憑《花樣年華》成國際上最著名影展法國康城影展封影帝。

梁朝偉獲威尼斯影展終身成就金獅獎。

而他主演的《三輪車伕》、《色，戒》分別在1995年、2007年獲得威尼斯影展金獅獎，在去年的第80屆威尼斯影展更獲頒終身成就金獅獎，成為首位獲得此殊榮的華人演員。

當日，梁朝偉在香港科技大學獲榮譽博士學位頒授典禮禮上，以英文分享要作為優秀演員的秘訣，稱：「第一，每次新工作都要保持初心，讓自己像新人一樣，如果視自己為有經驗的演員，反而會拖累自己。第二，我永遠不會自滿於每次的表現，要要求自己下次做得更好，保持對工作的熱誠。」

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