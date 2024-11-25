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詐騙｜隱瞞利益衝突發7000萬元訂單予供應商　6旬電機公司前經理認欺詐

社會

發布時間： 6 小時前

最後更新： 3 小時前

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（資料圖片）

​廉政公署早前落案起訴一名電機公司前經理，隱瞞自己和家人在一間供應商的權益，使公司向供應商發出逾1300張電子零件採購訂單，6年半內詐騙貨款逾7000萬元。被告今日（25日）在高等法院原訟法庭承認控罪。

被告佘日榮，60歲，德昌集團前經理，今日承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。高等法院法官陳慶偉將案件押後至12月4日判刑，被告獲准保釋。

案情透露，上市公司德昌電機控股有限公司及其子公司（合稱德昌集團）從事驅動系統製造和銷售業務。根據德昌集團處理利益衝突的政策，僱員不得參與任何供應商或客戶的業務，並須披露可能存在利益衝突的關係。

被告於2006年加入德昌集團為助理經理，並於2015年晉升為經理，負責為集團挑選合適的供應商及採購電子零件。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告於2010年9月核准益騰企業有限公司加入德昌集團的認可貨物供應商名單。德昌集團其後於2010年9月至2017年3月期間，向益騰批出逾1300張電子零件採購訂單，並支付貨款共逾7000萬元。

廉署調查發現，被告向德昌集團隱瞞自己或家人在益騰的權益。案發期間，被告其實與益騰唯一註冊董事兼股東育有一名女童，但他從來沒有向德昌集團申報二人的關係，以及他在益騰的權益。如德昌集團知悉被告與益騰的關係，不會同意把益騰列為供應商及向其發出訂單。

調查又發現，就上述德昌集團支付予益騰的7000多萬元貨款，被告從中收取共約740萬元。

廉署建議商業機構為僱員制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制，並提醒私營機構僱員應避免利益衝突，適時向僱主作出相關申報。僱員在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利，有可能觸犯《防止賄賂條例》或其他刑事罪行。

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廉政公署 罪案 貪污 欺詐罪

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