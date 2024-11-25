食品安全｜大批蔬菜食材被隨意擺路邊　豆腐放無蓋發泡膠箱被批：唔合衛生

▲ 大批蔬菜食材隨意擺路邊，豆腐放無蓋發泡膠箱，被批：唔合衛生。

食材運輸途中操作不當，可能將引發嚴重的食品安全問題！近日，有人在Facebook「香港突發事故爆料」群組上傳圖片，稱遇見送貨員將一箱無蓋豆腐及多袋蔬菜隨意擺放在路邊，惟擔憂車輛經過帶起灰塵，他批評稱此舉十分不衛生。

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食品安全｜豆腐隨意放置於路邊

樓主表示，「居然有人會將啲豆腐就咁運送，完全無任何包裝或用袋套住」，並隨意擺放於街邊「好唔合衛生」，他猜測「可能係食肆交收，因為見到平時賣豆腐的檔口會一版一版的，仲會喺每層加上布蓋好，整齊地層層疊起，不會像現在看到的那麼少數量」。

據圖片可見，一輛白色私家車停於行人路旁，一名女子正在卸貨，地上一箱裝有約24塊豆腐的發泡膠箱，箱內還有與豆腐齊平的水，樓主表示「見豆腐有水，如果呢啲係水豆腐，都應該要用蓋蓋好，先合衛生，街上好多塵」；旁邊兩個發泡膠箱裝有多袋蔬菜，包括白菜、旺菜、番茄等，樓主則稱「旁邊的蔬菜有包裝好，讃！」。

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食品安全｜網民表示水豆腐不宜被遮蓋

此事引起網民熱議，有人認為豆腐不宜被蓋住，「水豆腐用膠包住又冇雪住會發酵變壞㗎」、「水豆腐就真係唔包得，因為包住會發酵」，有人對似圖中擺放在地不以為意，不過，有人猜測可能起初確有發泡膠蓋，「不過被吹走了」。

亦有人表示認同樓主，「呢啲發泡膠箱裝完菜、肉、海鮮掉出街，連先用膠袋套住都唔做，啲人仲話無問題」、「壞唔壞我就唔知，但係條街又係馬路邊，淨係啲塵都飽」。

食品安全｜食物隨意放置在地或引發安全問題

樓主見不少網民對豆腐隨意擺放在路邊並不太在意，遂補充2023年的一則新聞，以此提醒網民「見到有人話將啲食物放喺地下都話無問題，咁咪出個舊新聞畀大家睇下，將食材、用具放地下有無問題囉」

從中可見一間豆腐舖夜晚關店後，將兩塊豆腐木模放置於門外，「大量曱甴滿佈依靠舖外的豆腐木模上，數量之多，甚為嚇人」。

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