大灣區發展｜中聯辦祁斌對大灣區上市公司提四點建議　冀加大生命健康、AI等研發投入

▲ 中聯辦副主任祁斌。(梁偉榮攝)

上任後首次公開致辭的中聯辦副主任祁斌對大灣區上市公司提四點建議，一，不斷提高自身治理水平，二，推動參與融合發展，三，充分發揮資本上優勢，積極賦能新質生產力發展，四，堅持開放，拓展國際市場。

首屆粵港澳大灣區上市公司高峰論壇今日舉行，上任超過一星期的祁斌指，國務院副總理何立峰日前指，要進一步深化金融改革創新等，希望大灣區上市公司按照有關精神，他提四點建議，一，不斷提高上市公司自身治理水平，以良好業績展現社會責任擔當，持續改進公司治理水平，增強透明度，提升投資價值，以實際行動鞏固提升香港國際金融中心。

祁斌指，二，推動參與融合發展，努力提升市場一體化水平，強調規則銜接、制度對接是大灣區的重中之中，希望大灣區上市公司發揮熟悉兩地市場和規則的優勢，趁著內地與香港簽署新的CEPA服務貿易修訂協議的東風，充分利用兩地經濟形態互補性，用好中央惠港政策「大膽試、大膽闖」，積極拓展大灣區市場，深度參與兩地金融市場互聯互通。

祁斌指，三，充分發揮資本上優勢，積極賦能新質生產力發展，香港與内地應該聯合打造新質生產力的發展高地，應該更尊重市場，強化上市公司科技創新主體地位，希望大灣區的上市公司，用好上市地位優勢，加大生命健康、人工智能、綠色科技等前沿領域研發投入，助力大灣區持續增強發展動能。四，堅持開放，拓展國際市場，希望大灣區上市公司積極運用香港優勢，利用香港為出海基地，鞏固歐美市場同時，拓展東盟、中東等新興市場。

▲ 財政司司長陳茂波表示，在地緣政治、國際貿易形勢複雜的情況下，國家支持內地企業進軍海外，預期大灣區企業將會在國家開放戰略中扮演「排頭兵」的角色。(梁偉榮攝)

陳茂波：大灣區企業將在國家開放戰略中扮演「排頭兵」 港可為內地企業提供綠色籌融資

財政司司長陳茂波表示，在地緣政治、國際貿易形勢複雜的情況下，國家支持內地企業進軍海外，預期大灣區企業將會在國家開放戰略中扮演「排頭兵」的角色，香港在大灣區企業國際化這個發展進程中，可以為內地企業提供國際化、高質量、全條鏈、綠色籌融資等服務。

陳茂波指，在地緣政治的陰霾下，內地企業現在到西方市場籌融資，面對前所未有的挑戰，香港會因應形勢，推動更多證券和金融市場改革，以匯聚更多海內外資金。他提到，香港是全國企業出海的首選基地，儘管國際貿易環境複雜多變，不少内地企業已因應時勢，將產業鏈和供應鏈布局，調整至全球南方和一帶一路國家，在這個過程中，企業需要香港為項目和貿易融資，以及提供專業服務，資金和人才亦匯聚香港。

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