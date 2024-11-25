  • 23°C
香港時間：20241125日 (一) 23:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉鑾雄一家｜甘比三代同堂合照被網民讚樸實　香港女首富不愛炫富教出貼地仔女

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

「甘比」陳凱韻跟大劉三代同堂現身sogo開幕。

【劉鑾雄/陳凱韻/甘比 】超級富豪劉鑾雄聯同太太陳凱韻（甘比）及家人，早前出席啟德SOGO開幕禮，甘比事後於社交網小紅書分享合照，甘比幼女劉秀兒（Josie）以及母親也在場，三代同堂激罕同框，惹起網民熱議。

大劉一家｜甘比三代同堂罕同框

雖然甘比坐擁700億身家，惟其幼女以及母親均打扮低調，秀兒穿白色T恤襯短褲，而甘比媽就一身黑色打扮，故網民覺得大劉一家予人樸實感覺，並非外界想像中打扮華麗。

網民紛紛留言：「所以電視劇裡那些一出門就珠光寶氣，西裝革履的首富家庭都是電視劇嗎？真實的富貴家庭一樣很溫馨樸實」以及「感覺好平凡的一家人」。

「甘比」陳凱韻晒出全家福。（小紅書截圖）

大劉一家丨甘比身教女兒

由娛樂記者到成為超級富豪的太太，甘比被稱為「現代版灰姑娘」，惟她不愛炫富。雖然擁有大量愛馬仕收藏，甘比也愛用大眾品牌Longchamp手袋，此外，自從愛上鈎織後，近年甘比轉拎鈎職手袋出街。

劉鑾雄曾在訪談提及，甘比從不要求他送禮物或索取零用錢，不會只重視物質。而甘比亦自小教導兒女，家人與普通人並無太大分別，日常除了會搭地鐵和食「麥記」，更與女兒一起到小店食傳統糖水，至於大女秀樺用的價值百元的唇膏，相當貼地。

  • \
    • 點擊圖片放大
    +7
    +6

    最新影片推介：

    湊得輕鬆啲
    輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

    大劉一家｜甘比公屋出身望回饋社會

    另外，甘比亦教導兒女要懂得珍惜和感恩，她以身作則教子女別浪費食物，當外出用膳時會打包吃剩的食物。

    即使已貴為闊太，不過基層出身的甘比未有忘本，致力幫助社會上有需要的人，2022年，劉鑾雄慈善基金於深水埗開設社企餐廳「秀樺廚房」，甘比就帶同大女劉秀樺細女劉秀兒到餐廳做慈善活動，端午節時又落區派糉，還帶3名子女探訪深水埗劏房戶，藉此教導子女「施比受更有福」。甘比曾說：

    劉生同我都不是大富大貴的家庭出身，我在公屋長大，一直希望飲水思源，回饋社會。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

    相關報道：

    豪門教育｜甘比賣親製鈎織品撮合2段姻緣　「現代月老」無意為16歲大女牽紅線

    編織高手︱英國跳水王子戴利訪港甘比贈冷織蛋撻　網民求推聯乘產品

    正能量｜甘比Happy Yarn聯乘Mother Pearl圓貝　義賣限定手製珍珠奶茶鈎織袋

    💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    豪門教育｜甘比賣親製鈎織品撮合2段姻緣　「現代月老」無意為16歲大女牽紅線
    12:39 2024/11/14
    豪門教育｜甘比賣親製鈎織品撮合2段姻緣　「現代月老」無意為16歲大女牽紅線
    【貼地女首富】甘比帶細女遊上海歎平民小食　網民讚貼地：吃過同富婆一樣
    13:03 2023/05/04
    【貼地女首富】甘比帶細女遊上海歎平民小食　網民讚貼地：吃過同富婆一樣
    正能量｜甘比Happy Yarn聯乘Mother Pearl圓貝　義賣限定手製珍珠奶茶鈎織袋
    15:24 2024/04/18
    正能量｜甘比Happy Yarn聯乘Mother Pearl圓貝　義賣限定手製珍珠奶茶鈎織袋

    你可能感興趣

    豪門教育｜甘比賣親製鈎織品撮合2段姻緣　「現代月老」無意為16歲大女牽紅線
    12:39 2024/11/14
    豪門教育｜甘比賣親製鈎織品撮合2段姻緣　「現代月老」無意為16歲大女牽紅線
    【貼地女首富】甘比帶細女遊上海歎平民小食　網民讚貼地：吃過同富婆一樣
    13:03 2023/05/04
    【貼地女首富】甘比帶細女遊上海歎平民小食　網民讚貼地：吃過同富婆一樣
    正能量｜甘比Happy Yarn聯乘Mother Pearl圓貝　義賣限定手製珍珠奶茶鈎織袋
    15:24 2024/04/18
    正能量｜甘比Happy Yarn聯乘Mother Pearl圓貝　義賣限定手製珍珠奶茶鈎織袋
    育兒心得 劉鑾雄 陳凱韻 劉秀樺 劉秀兒 家庭關係 正能量

    最高瀏覽

    譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
    譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
    充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
    充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
    急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
    凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
    凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
    李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
    李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖