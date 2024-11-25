劉鑾雄一家｜甘比三代同堂合照被網民讚樸實　香港女首富不愛炫富教出貼地仔女

▲ 「甘比」陳凱韻跟大劉三代同堂現身sogo開幕。

【劉鑾雄/陳凱韻/甘比 】超級富豪劉鑾雄聯同太太陳凱韻（甘比）及家人，早前出席啟德SOGO開幕禮，甘比事後於社交網小紅書分享合照，甘比幼女劉秀兒（Josie）以及母親也在場，三代同堂激罕同框，惹起網民熱議。

大劉一家｜甘比三代同堂罕同框

雖然甘比坐擁700億身家，惟其幼女以及母親均打扮低調，秀兒穿白色T恤襯短褲，而甘比媽就一身黑色打扮，故網民覺得大劉一家予人樸實感覺，並非外界想像中打扮華麗。

網民紛紛留言：「所以電視劇裡那些一出門就珠光寶氣，西裝革履的首富家庭都是電視劇嗎？真實的富貴家庭一樣很溫馨樸實」以及「感覺好平凡的一家人」。

▲ 「甘比」陳凱韻晒出全家福。（小紅書截圖）

大劉一家丨甘比身教女兒

由娛樂記者到成為超級富豪的太太，甘比被稱為「現代版灰姑娘」，惟她不愛炫富。雖然擁有大量愛馬仕收藏，甘比也愛用大眾品牌Longchamp手袋，此外，自從愛上鈎織後，近年甘比轉拎鈎職手袋出街。

劉鑾雄曾在訪談提及，甘比從不要求他送禮物或索取零用錢，不會只重視物質。而甘比亦自小教導兒女，家人與普通人並無太大分別，日常除了會搭地鐵和食「麥記」，更與女兒一起到小店食傳統糖水，至於大女秀樺用的價值百元的唇膏，相當貼地。

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大劉一家｜甘比公屋出身望回饋社會

另外，甘比亦教導兒女要懂得珍惜和感恩，她以身作則教子女別浪費食物，當外出用膳時會打包吃剩的食物。

即使已貴為闊太，不過基層出身的甘比未有忘本，致力幫助社會上有需要的人，2022年，劉鑾雄慈善基金於深水埗開設社企餐廳「秀樺廚房」，甘比就帶同大女劉秀樺細女劉秀兒到餐廳做慈善活動，端午節時又落區派糉，還帶3名子女探訪深水埗劏房戶，藉此教導子女「施比受更有福」。甘比曾說：

劉生同我都不是大富大貴的家庭出身，我在公屋長大，一直希望飲水思源，回饋社會。

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