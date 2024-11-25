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文創產業｜港府周二公布發展藍圖　消息：目標10年後產業增加值增至2000億

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 6 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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西九文化區。（資料圖片）

港府最快周二公布《文藝創意產業發展藍圖》，銳意把香港打造成「中外文化藝術交流中心」。消息指，《藍圖》目標是把相關產業增加值，由2022年的1220億元，10年後（2034年）增至2000億元，就業人數也由22萬人增至26萬人。

消息表示，《藍圖》將提出四大發展方向，及合共71項措施。願景是把香港打造成「中外文化藝術交流中心」。

四大發展方向是︰１。弘揚中華傳統優秀文化，發展香港特色文化內涵。16項措施包括︰（一）完善博物館體系，豐富市民對中華文化的認識，同時成為旅遊熱點，吸引旅客帶動經濟；（二）推廣嶺南文化特色，推動非物質文化遺產保護和傳承工作，並加強與大灣區其他城市合作；（三）舉辦和資助更多與中華文化和歷史有關的活動、交流和合作，宣揚中華傳統優秀文化；（四）培養熟悉中華傳統優秀文化人才及配合愛國主義教育工作。

２。發展多元及國際化的文化藝術產業。17項措施包括︰（一）打造香港成為「創意之都」，推動和支持本地文創產業發展（二）打造香港「流行文化之都」地位（三）提升硬件數量和質素，配合文化創意產業發展；（四）增進文化氛圍，拓展觀眾參與，提升市民的獲得感、滿足感。

３。建立國際平台，促進中外文化藝術交流。14項措施包括 ︰（一）鞏固香港成為「國際文化盛事之都」，舉辦及支持更多大型、多元和創新的文化藝術活動，為中外文化藝術交流提供平台，同時促進盛事經濟；（二）利用香港國際化的策展和創作技巧，在香港和海外推廣中華傳統優秀文化和香港獨特文化，發展相關文藝產業，並鼓勵業界多參與國家的文化藝術工作；（三）吸引內地及海外藝團及藝術工作者與香港進行文化交流。

４。完善文藝創意產業生態圈。24項措施包括︰（一）推動文化藝術和創意之風，建設香港文藝創意產業鏈（二）開拓多元發展階梯，培訓本地人才，同時滙聚海內外人才，完善文創人才庫的生態鏈；（三）增強市場力量，讓文化藝術和創意產業界與商界建立互惠互利的關係；（四）扶植產業開拓內地和國際市場（五）加強硬件配套，完善產業化的條件。

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