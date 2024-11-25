消委會電暖氈推薦2024︱周四急降溫低見15°C　皮膚科醫生揭3大高危取暖法：不當使用電暖氈可致永久性皮疹

▲ 周四急降溫低見15°C 皮膚科醫生揭3大高危取暖法：不當使用電暖氈可致永久性皮疹

【電暖氈／灼傷／皮疹／消委會／電暖氈推薦】天冷用電暖氈取暖，要小心使用！有皮膚科醫生提醒，冬季有3大取暖方法要特別注意，否則會造成永久性皮膚損傷。

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美國德州皮膚科醫生Heather Kornmehl在TikTok平台警告，冬季常見3大取暖方法：使用電暖氈或加熱墊、使用暖水袋及靠近一些散熱器；但這三種途徑若不注意，將導致不可逆轉的皮疹。醫生表示，電暖氈和加熱墊千萬不要直接在皮膚上使用，原因是長時間直接對皮膚加熱，會導致皮膚出現紅色或棕色、具明顯網狀圖案的皮疹，並伴隨搔癢。這種皮疹被稱為「火逼性紅斑」（Erythema ab igne），是不可逆轉的。

醫生對此解釋，較低熱量通常不足以引起燒傷，但任何人若長期暴露在這種情況下，都足以損壞或引起皮膚下的淺表血管、皮膚膠原蛋白和彈性蛋白纖維的變化，造成明顯的皮膚外觀及膚色異樣，甚至無法消除：

這種皮疹通常是永久性的，可能會給人留下終生的痕跡。

同時，醫生也警告，除了這種加熱氈，不當使用熱水袋、長時間靠近散熱器，例如將筆記本電腦放在腿上或坐在一些加熱器旁邊，都是可能的肇因，長遠更可能會導致永久性色素沉著，甚至可能會發展為皮膚癌。

至於預防火逼性紅斑的方法，皮膚科醫生指，在使用外部熱源時，應用某種東西作為緩衝，避免熱源直接用在身上：

若使用筆記本電腦，請將其放在桌子上，不要放在皮膚上。若必須放在腿上，請使用膝上桌作為緩衝區。

保暖大法︱7大保暖謬誤與正確做法

日本美容網站「Hot Pepper Beauty」發表一篇文章，提出坊間存在7大錯誤的禦寒保暖觀念。若想有效保暖，就先要明白禦寒原理。石原診所副主任石原二菜博士在文章中解釋，人體是如何獲取溫度：

體溫包括身體表面的皮膚溫度，和身體內部的體内溫度 。提升體內溫度、達到保暖效果的關鍵是要鍛鍊肌肉，因肌肉能產生約40%的體溫，較多肌肉量則相對能產生較多熱能，提高核心體溫。而鍛煉時促進血液循環，也可以將熱量分佈到全身，有助保暖；反之，血液循環不好，身體就會較易變得冰冷。

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保暖大法︱正確蓋被次序

教授生活冷知識的日本電視節目《學懂前與後》（教えてもらう前と後）曾分享冬天蓋被的正確次序。該節目實測以下3種蓋被方法（下圖由左至右）：

A. 毛毯蓋在羽絨被上

B. 毛毯蓋在羽絨被下

C. 先鋪毛毯再躺上床，再蓋上羽絨被

專家解釋，床上大部分熱能，都會透過床墊或床褥而散失，躺在毛毯上便可減少熱能散失，達到最佳保暖效果。此外，羽絨被中的羽毛需靠體溫膨脹，來達到保溫效果，因此羽絨被越貼近身體就會越暖。而相比第2個方法，即先蓋上毛毯再蓋羽絨被，被內的溫度相差高達攝氏4度。

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另一日本電視節目《R的法則》亦教過類似的蓋被方法，先在床上鋪毛毯，防止熱力從床墊向下流走；睡在毛毯上後再蓋羽絨被，最後在羽絨被上蓋上薄毛毯，防止熱力流失。同時，節目中亦提到，不少人會穿襪睡覺，但專家指出穿襪會令雙腳出汗，穿著有汗水而濕的襪，會令體溫下降，因此不穿襪反而會較暖。如想睡覺時保持雙腳溫暖，建議可改穿腳套以免出汗，同時再戴上頸套暖頸，有助保暖。

保暖大法︱4款消委會推薦電暖氈

消委會較早前測試了13款電暖氈，根據效能、安全性、使用方法程度等綜合評分。發現當中有9款未能通過安全測試，更有部分電暖氈在失靈時氈面溫度更會過熱，有機會造成灼傷。

消委會最終評價2款電暖氈獲得滿分5星推介，另有2款獲4.5分高分：

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