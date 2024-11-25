綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶

▲ 戴耀明被發現在茶餐廳工作，他解釋原因。

【戴耀明 / 綠葉王 / 張本立 / 佘詩曼】現年52歲綠葉王戴耀明，雖然一直當配角，但不時有亮眼演出，比如《鐵馬尋橋》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《EU超時任務》、《青春不要臉》代表作。

但最近傳媒發現戴耀明在「Billy哥」張本立在黃大仙經營的茶餐廳內做侍應，除落單、送餐外，並要在店幫忙洗碗及倒垃圾。而他直認因為幕前工作量減，因此需要額外工作幫補生計。同時﹛他表示在茶餐廳工作後，發現飲食業要兼顧的東西比想像中多。

他亦在IG轉載相關報道，寫道︰「人生唔知幾長..乜都試下啦，呢本人生筆記簿，睇你自己想點寫，又唔係偷又唔係搶……最緊要過到自己就可以了，冇嘢係唔得嘅。」另外，更自薦稱：「唔係吹水架 ..真係有興趣想做 #電台DJ 架 各界電台高層..請唔請人呀？」

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綠葉王丨借醉向阿佘示愛

現年52歲戴耀明於1991年報讀亞洲電視藝員訓練班，翌年加入亞洲電視，但1993年離開，在同年考入TVB藝員進修班，翌年加入TVB繼續當演員。因常演弱智人士或神經漢，更有「TVB御用傻仔」之稱。

戴耀明曾公開表示視佘詩曼為女神，因為他與阿佘在2004年合作《金枝慾孽》而認識，而戲外的「小禮子」一直仰慕「主子」阿佘，戴耀明更曾說：「我經常跟阿佘說，我賺到錢會娶你做老婆。」之後某天，戴耀明還借醉向阿佘示愛，傳了短訊跟女方說：「我好掛住你。」

▲ 戴耀明在當演員的「Billy哥」張本立開的茶餐廳內做侍應。

綠葉王丨直言想娶佘詩曼

他在3年前在節目《星光路上》內受訪，被主持人追問暗戀佘詩曼一事，他大讚女神說：「阿佘係正，她係一個好正的女人，我相信好多人跟我一樣，有娶她的想法。說出來（表白）就有五十五十機會，不開聲的話永遠都是零。」

可是，近日戴耀明「移情別戀」，早前出席宣傳台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》宣傳時，稱見到陳曉華「硬晒」，不過他解釋所是指拳頭，令陳曉華哭笑不得。

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