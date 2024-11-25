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親子旅遊｜酒店透明浴室設計非為情趣　4大用途其中1個關小朋友事？

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

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原來酒店的透明浴室有這些用途！

【親子旅遊/親子酒店/透明浴室】相信很多人住過擁有透明浴室的酒店房，大家是否普遍認為這是一個能為情侶增添情趣、卻令家人製造尷尬的設計？其實透明浴室的真正用途絕非為情趣，而是涉及兒童安全等4大功能！

親子酒店｜網民：跟家人住真的超尷尬！

放假外遊只想放鬆一下，能夠入住一間舒適的酒店變得非常重要，但近日就有一位台灣網民在Dcard以「透明浴室真的很有情趣嗎」為題發文，自言與男友或家人出遊時，都曾住過浴室是透明玻璃設計的酒店房，洗澡、上廁所都一目了然，讓她整個旅程感到不自在，還高呼：「這種房間真的只有滿滿的尷尬啊！」

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親子酒店｜酒店透明浴室有4大用途

於是她向網民發問：「大家真的覺得跟伴侶入住旅館時，這種可以偷窺的玻璃，很有情趣嗎？」尤其跟家人同住時，更讓她感到尷尬：「甚至還有那種只有霧面一半的房間，明明是正經的旅館欸，個人完全無法理解，求指教，謝謝。」

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貼文曝光後，即引發熱議，有網民留言分享自身經驗：「幾年前遇到過喔，那時跟著我爸媽出門旅遊，結果遇到這樣的浴室，我直接索性不洗，等爸媽早上去吃早晨，我再自己洗。」不過有內行網友指出，酒店透明浴室其實有4大用途，並非大眾所想的增添情趣。

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酒店透明浴室｜用途1：增加空間感

酒店房設置透明玻璃浴室，可以令視覺延伸，增強空間感，顯得房間更加寬敞舒適。

酒店透明浴室｜用途2：小孩長者安全考慮

透明玻璃浴室可保障安全，就算在浴室內也能看清房間情況，避免私人物品被偷；另一方面，如果同行有小孩或長者，如果他們不幸在浴室跌倒或發生任何意外，外面的家人也能及時發現。

酒店透明浴室｜用途3：節省電力

很多人住酒店都喜歡開燈睡覺，而透明玻璃浴室能透光，只要開浴室的燈就有照明效果，不用再開房內的燈，變相節省電力。

酒店透明浴室｜用途4：節省建築材料費用

酒店用透明浴室其實是為了節省建築材料費用，因為用實牆做間隔的話，需要動用大量人力砌磚、髹油、貼磁磚等，成本相對較用玻璃門高很多。

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