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直資名校︱聖保羅書院包場撐電影　鄭丹瑞重遇恩師爆喊：我都唔乖！

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 6 小時前

最後更新： 3 小時前

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阿旦鄭丹瑞獲母校及校友力撐電影，他重遇恩師激動爆喊！

【聖保羅書院/鄭丹瑞】寰亞電影《得寵先生》周四（28日）上映，男女主角鄭丹瑞（旦哥）與盧慧敏（Amy)馬不停蹄，為優先場謝票，昨日（24日）旦哥現身母校「聖保羅書院」校友場次，旦哥一見觀眾席上的老師就爆喊，老師話有追睇他的YouTube 節目「健康。旦」，非常捧場。

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昨日旦哥與Amy，以及電影團隊走訪多個《得寵先生》優先場謝票，與觀眾分享拍攝難忘事。其中一場就是旦哥母校同學會包場。在戲院外旦哥坦言心情特別緊張，因為當年教過他的老師亦在場。入場時他故作淡定，向老師鞠躬講「早晨」，老師亦回應他「乖啦」，全場笑聲。

阿旦一入場就向老師鞠躬講早晨。

然後旦哥開始口震震，說：「我見到我中學嘅老師，我頭先，依家已經想喊⋯⋯」話口未完就爆喊，他一路捽額頭控制情緒，但仍然激動，他對老師說：「你點會嚟睇我做戲㗎，老師？你要我讀書乖，我都唔乖！」觀眾席上的老師說：「我有睇你YouTube㗎！」旦哥續說：「當年聖保羅老師對我嘅關顧、對我嘅教育，今日希望老師睇到你嘅學生，做一齣好戲俾你睇！多謝！」他再向老師鞠躬致謝。

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聖保羅書院︱校長:希望學生找到自我

位於中西區的直資名校聖保羅書院，是擁有170年歷史的老牌男校，多年來孕育出不少知名校友，近年亦誕生多名DSE狀元。校長源迪恩曾接受TOPICK專訪表示，聖保羅經常講「brotherhood」（兄弟情），師生有很強的凝聚力，即使畢業後也依舊是這集體的一部分。他亦強調，聖保羅所做的不是培養狀元尖子，而是希望學生找到自我，將來可發揮潛能。

聖保羅書院創校於1851年，當年校舍位於中環鐵崗，二戰時曾與聖保羅女書院合併，直至戰後1950年聖保羅書院復校，搬到般咸道現址。聖保羅在1960年代已開始成立學生會，是最早有學生會的學校之一；它亦是共融學習的先鋒，70年代起與心光盲人書院合作，陸續有視障和聽障學生入讀。

直至2002年起，學校在政府鼓勵下轉為直資模式，希望有更多資源嘗試新的教學模式、引入多元化的課程和活動。在聖保羅任職接近30年的源校長表示，學校強調兄弟情，校歌裡有一句「人人為我，我為人人」，學生無論來自甚麼家庭背景、不同能力、興趣和性格，都會尊重大家，

我們不單是個體，也是集體的部分。

校長源迪恩曾接受TOPICK專訪表示，聖保羅經常講「brotherhood」（兄弟情）。

聖保羅書院︱校友為師弟提供實習機會

聖保羅有完善的「朋輩導師」制度，中四學生會擔當朋輩輔導員，照顧中一新生一年；中二、三的學生也會回到小學，在水運動或其他活動做助手。學校過去多年培育出不少傑出校友，在社會各界貢獻良多，他們作為師兄也會回校為中四、五師弟提供生涯輔導，包括大學選科、出路等，有校友更提供暑期實習，讓學生能親身到律師樓、建築師樓等地體驗工作，

我們都很習慣承傳，大哥哥帶弟弟、弟弟再帶小弟弟，這是聖保羅一直很積極做的工作。

聖保羅書院是中西區的直資名校。

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