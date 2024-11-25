騙案｜女子誤信假冒技術支援遭冒牌警察遠端操控電腦　損失逾千萬

▲ （Facebook CyberDefender 守網者圖片）

警方上周接獲一名女子報案，稱早前在家用電腦瀏覽網站時，突然收到彈出電腦被鎖定的警告視窗，內附假冒技術支援人員的聯絡電話。受害人不虞有詐致電求助，與對方初步溝通後，受害人立即開放電腦權限給騙徒作檢查。騙徒隨後再以受害人電腦被駭客入侵為由，將其轉介至假冒警察。

騙徒一邊遠端操控受害人電腦，同時以假冒警察身份訛稱要追蹤駭客蹤影，指示受害人使用同一部電腦檢查銀行帳戶。最終騙徒在受害人一次又一次檢查各個銀行戶口時，竊取其銀行密碼等個人資料。一周內受害人被轉走銀行存款超過1000萬。

警方在社交平台提醒市民，警方絕不會要求市民開放電腦權限或下載遠端操作程式，請市民提高警惕。如出現虛假錯誤提示，要保持冷靜，可長按離開鍵（ESC），或開啟系統管理員（CRTL+ATL+DEL），甚至重新啟動電腦，以嘗試離開有問題頁面。

警方又提醒，遇到彈出訛稱電腦中毒警告視窗，不要致電警告上的電話；切勿向任何人提供你的銀行/電腦系統帳戶或密碼，亦不要將電腦的遠端操控權授予任何陌生人。警方又建議市民更新或下載防毒軟體，定期掃描電腦；並在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑資料，以作詐騙風險評估。

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