  • 23°C
香港時間：20241125日 (一) 23:03

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

騙案｜女子誤信假冒技術支援遭冒牌警察遠端操控電腦　損失逾千萬

社會

發布時間： 5 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

（Facebook CyberDefender 守網者圖片）

警方上周接獲一名女子報案，稱早前在家用電腦瀏覽網站時，突然收到彈出電腦被鎖定的警告視窗，內附假冒技術支援人員的聯絡電話。受害人不虞有詐致電求助，與對方初步溝通後，受害人立即開放電腦權限給騙徒作檢查。騙徒隨後再以受害人電腦被駭客入侵為由，將其轉介至假冒警察。

騙徒一邊遠端操控受害人電腦，同時以假冒警察身份訛稱要追蹤駭客蹤影，指示受害人使用同一部電腦檢查銀行帳戶。最終騙徒在受害人一次又一次檢查各個銀行戶口時，竊取其銀行密碼等個人資料。一周內受害人被轉走銀行存款超過1000萬。

警方在社交平台提醒市民，警方絕不會要求市民開放電腦權限或下載遠端操作程式，請市民提高警惕。如出現虛假錯誤提示，要保持冷靜，可長按離開鍵（ESC），或開啟系統管理員（CRTL+ATL+DEL），甚至重新啟動電腦，以嘗試離開有問題頁面。

警方又提醒，遇到彈出訛稱電腦中毒警告視窗，不要致電警告上的電話；切勿向任何人提供你的銀行/電腦系統帳戶或密碼，亦不要將電腦的遠端操控權授予任何陌生人。警方又建議市民更新或下載防毒軟體，定期掃描電腦；並在守網者網站「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑資料，以作詐騙風險評估。

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

網絡保安 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
譚詠麟病倒丨74歲譚校長突然取消演出　拍片透露病況無奈稱：情況沒有好轉
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
充電安全丨柴灣屋苑單位疑手機充電釀火警致1死1傷　專家警告 : 充電時6件事勿做
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月25日 時間16:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖