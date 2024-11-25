得寵先生丨鄭丹瑞謝票遇恩師爆喊　旦哥向聖保羅書院老師鞠躬致謝

▲ 《得寵先生》

【鄭丹瑞 / 得寵先生 / 聖保羅書院】電影《得寵先生》男女主角鄭丹瑞（旦哥）與盧慧敏（Amy）近日馬不停蹄為優先場謝票，在昨日（11月24日），旦哥現身母校「聖保羅書院」校友場次，旦哥一見觀眾席上的老師就爆喊，老師話有追睇他的YouTube 節目「健康。旦」，非常捧場。

適逢最新一集節目，旦哥一人分飾兩人，健康旦訪問《得寵先生》自己所演廢老「佳叔」。

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▲ 鄭丹瑞出席《得寵先生》優先場謝票。

得寵先生︱重遇中學老師激動

昨日，旦哥與Amy，以及電影團隊走訪多個《得寵先生》優先場謝票，與觀眾分享拍攝難忘事。其中一場就是旦哥母校同學會包場。在戲院外旦哥坦言心情特別緊張，因為當年教過他的老師亦在場。入場時他故作淡定，向老師鞠躬講「早晨」，老師亦回應他「乖啦」，全場笑聲。

然後旦哥開始口震震，說：「我見到我中學嘅老師，我頭先，依家已經想喊⋯⋯」話口未完就爆喊，他一路捽額頭控制情緒，但仍然激動，他對老師說：「你點會嚟睇我做戲㗎，老師？你要我讀書乖，我都唔乖！」

觀眾席上的老師說：「我有睇你YouTube㗎！」旦哥續說：「當年聖保羅老師對我嘅關顧、對我嘅教育，今日希望老師睇到你嘅學生，做一齣好戲俾你睇！多謝！」他再向老師鞠躬致謝。

▲ 旦哥見回中學老師情緒激動。

得寵先生丨旦哥訪問佳叔

而老師提到平時有捧場旦哥的YouTube頻道「健康。旦」，剛好有新訪談環節上架，主持人旦哥訪問電影《得寵先生》超臭脾氣的孤獨廢老「任春佳」（佳叔），兩個旦哥，兩個極端造型，相映成趣。

「佳叔」透露「被退休」後變孤獨老人、被女兒誤會、與狗舍和浪浪「燒腩」的恩怨，期間旦哥踢爆「佳叔」兩度吊頸都被「燒腩」拯救，「佳叔」突然老羞成怒，掟咪拂袖離場，可說交足戲。

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