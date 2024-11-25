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思敏英語教育中心「環保大使計劃」 培育下一代攜手建設綠色地球

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發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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在全球氣候變化日益嚴峻的今天，環境保護已成為社會各界不可忽視的重要議題，其中教育在推動環保意識和可持續發展方面扮演至關重要的作用。思敏英語教育中心（English Wise Learning Center）深明此理，在晶苑氣候慈善基金的全力支持下，於2022至2024年期間推出「環保大使計劃」（Environmental Ambassadors Scheme），旨在通過英語教育培養下一代的環保意識，共同建設一個更加綠色、可持續的地球。

寓教於樂  辦環保寫作比賽

「環保大使計劃」是一項多元化的教育項目，結合了創意寫作、音樂表演和互動科技等多種形式，全方位培養學生的環保素養和英語能力。該計劃的核心理念是通過寓教於樂的方式，讓學生在學習英語的同時，也能深入了解環保知識，培養他們對地球的責任感。

在過去一個年度，計劃的一大亮點是面向小四至小六學生的環保創意寫作比賽。參賽學生需要創作一篇200字以內的環保主題故事或文章，並配上相關的插畫。這不僅考驗了學生的英語寫作能力，也激發了他們對環保議題的思考和創意表達。從近百份入圍作品中脫穎而出的優秀作品會結集成書，向公眾展示孩子們對保護地球的熱情和決心。

「環保大使計劃」已舉辦了兩屆，培育了18位環保大使，他們的作品及分享會結集成書。

栽培環保大使 以知識影響社區

此外，獲選的學生將成為為期一年的環保大使，這個身份不僅是一種榮譽，更是一種責任。環保大使會與學校合作，開展各種特別項目來推廣可持續發展理念，例如他們會製作環保主題的音樂視頻、發起回收計劃、在學校集會上發言，並與同學、家人和社區分享環保訊息。通過這些實踐活動，學生不僅能夠鞏固自己的環保知識，還能培養領導才能和社會責任感。

音樂作為一種跨越語言的表達方式，也被巧妙融入了「環保大使計劃」中。由思敏英語教育中心及晶苑氣候慈善基金等機構全力支持、香港國際音樂比賽總會舉辦的「綠色地球小勇士夏日音樂會」，讓學生通過悠揚的樂聲傳播環保理念。這種形式不僅吸引了各界人士的參與，也為孩子們提供了一個展示才華、傳遞環保訊息的平台。同時，音樂會也鼓勵家長參與其中，以身作則，為孩子樹立良好的環保榜樣。

2023年8月於香港理工大學賽馬會綜藝館舉行的「綠色地球小勇士夏日音樂會」，首度將綠色環保訊息融入音樂表演。

音樂菁英獻藝 樂韻感動人心

至於2024年4月舉行，由思敏英語教育中心主辦的「綠色地球小勇士音樂會暨環保創意寫作比賽頒獎典禮」則再度邀請到不同年齡的音樂家聚首一堂，透過演奏樂器、美妙歌聲、活力舞蹈及環保主題音樂短片，以音樂為媒界，向300位觀眾宣揚環保訊息。活動當晚亦頒發寫作比賽各個獎項予得獎學生，並嘉許本年度的9名環保大使。

「綠色地球小勇士音樂會暨環保創意寫作比賽頒獎典禮」由首屆環保大使Christie Tse及Christian Tse兩姊弟聯同Hong Kong Young Soloists Paganini Chamber的表演掀開序幕。

音樂會表演環節之一是由本地學生獻唱環保主題歌曲，透過音樂向社區傳遞環保訊息。

「環保大使計劃」取得理想成績，有賴香港國際音樂比賽總會、嘉利國際控股有限公司、海洋公園、智遊天地、分享媽，以及晶苑氣候慈善基金的贊助及支持。在各方支持下，思敏英語教育中心得以持續創新，不斷豐富計劃的內容和形式，為更多學生提供參與環保教育的機會。

引入VR科技和密室逃脫 沉浸式學習體驗

踏入新一屆，思敏英語教育中心更發揮創新精神，與致力環保教育科技的Carbon Linking合作引入嶄新的學習模式，通過科技和互動體驗，幫助學生更好地理解和實踐減少碳排放的知識。例如設立VR可持續發展博物館（VR Sustainability Museum），為學生提供了一個沉浸式的學習體驗。在VR博物館內，學生可以通過虛擬小遊戲學習實用英語詞彙和低碳生活的小知識，甚至有機會學習製作自己的VR展覽館。除此之外，Carbon Linking也透過以低碳環保為題的密室逃脫（Escape Room）遊戲讓學生以通過感官探索和綫上小挑戰，輕鬆掌握「碳足跡」等環保概念和相關的詞庫。

密室逃脫和VR遊戲讓參加者透過感官探索和綫上小挑戰，輕鬆掌握「碳足跡」等環保概念。

「環保大使計劃」簡介

「環保大使計劃」通過結合英語教育和環保知識，為培養下一代的環保意識提供了一個創新的模式。它不僅讓學生在學習英語的過程中自然而然地接觸環保理念，還通過各種互動和實踐活動，讓環保知識真正內化為學生的日常行為。

連續兩屆計劃均取得驕人成績，得到廣泛的關注和參與，思敏英語教育中心希望有更多學校加入計劃，攜手發揮漣漪效應，將環保教育成為學校教育的常態，為建設一個更加綠色、可持續的地球培育更多新一代的環保先鋒。

有關計劃詳情，請瀏覽https://www.facebook.com/EnglishWiseLearning 或致電2959 6333。

（特約）

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