呈分試英文科｜呈分試英文寫作3招搶分攻略　加入時事更易奪高分

▲ Spencer Lam分享呈分試英文寫作3招搶分攻略。

【呈分試英文科攻略】小六呈分試將至,英文科呈分試除了閱讀理解和文法應用外,寫作部分相信令不少學生和家長頭痛,英文補習導師Spencer sir分享英文寫作3招搶分攻略,助學生在呈分試得分。

呈分試英文作文|1. 5分鐘構思主題方向

Spencer sir指出,學生要細閱題目要求,並用5分鐘構思文章架構,包括開頭、過程和結尾,在這3個欄目下默寫約5個較進階的詞彙和句式,設計扣題的事端和最後解決問題的方法或結果,做好組織在寫作時才更有方向。學生亦要留意題目要求用的時態,例如「now」、「every day」是現在式、「yesterday」、「last week」就是過去式,學生亦應在考試前複習不規則動詞表,避免出現文法上的錯誤。

呈分試英文作文|2. 內容要豐富

一篇好的寫作,不是看字數,而是看內容。Spencer sir認為,老師每天要改數十篇寫作,如果大家都用差不多的字詞和例子,內容平淡就難以取得高分,因此想令老師留下深刻印象,可嘗試加入特別的事例或特別的詞彙,增加文章可閱性。以下是一些例子:

主題一:健康飲食

比起「Apple」、「Orange」這些較常見的水果,學生不妨分享牛油果(Avocado)的益處。

e.g. Avocado is superfood because it contains many nutrients, healthy fats, and fiber.

主題二:假日活動

相信不少學生都會寫去迪士尼樂園玩,又或與家人外出吃飯等,難以令老師留下深刻印象。其實學生可以寫現時外國非常流行的「Glamping」(奢華露營),香港也有不少glamping的好去處,大家可以記下1至2個地點及特色,如果遇上相關題目就可以大派用場。

e.g. Last weekend, I went to Mingle Farm and enjoyed a wonderful glamping experience with my parents. We stayed in a transparent bubble tent and looked at the night sky.

▲ Spencer sir認為可嘗試內文加入特別的事例或特別的詞彙,增加文章可閱性。(作者提供)

呈分試英文作文|3. 新聞大事回顧

除了特別的事例外,在文章加入時事也是加分方法,可讓老師知道學生緊貼生活時事,令文章變得更有說服力。學生和家長可以每月記下一些重要新聞,又或上網搜尋一些媒體的新聞大事回顧,可分本地及國際時事,並記得人名或一些專有名詞,例如記得前港督彭定康是「Christopher Patten」,而不是「Pang Ding Hong」、「施政報告」是「Policy Address」等。

文章由Spencer lam授權

