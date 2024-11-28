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呈分試英文科｜呈分試英文寫作3招搶分攻略　加入時事更易奪高分

升學教育

撰文： 思源教育創辦人、遵理英文老師 Spencer Lam

發布時間： 26 分鐘前

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Spencer Lam分享呈分試英文寫作3招搶分攻略。

【呈分試英文科攻略】小六呈分試將至，英文科呈分試除了閱讀理解和文法應用外，寫作部分相信令不少學生和家長頭痛，英文補習導師Spencer sir分享英文寫作3招搶分攻略，助學生在呈分試得分。

呈分試英文作文｜1. 5分鐘構思主題方向

Spencer sir指出，學生要細閱題目要求，並用5分鐘構思文章架構，包括開頭、過程和結尾，在這3個欄目下默寫約5個較進階的詞彙和句式，設計扣題的事端和最後解決問題的方法或結果，做好組織在寫作時才更有方向。學生亦要留意題目要求用的時態，例如「now」、「every day」是現在式、「yesterday」、「last week」就是過去式，學生亦應在考試前複習不規則動詞表，避免出現文法上的錯誤。

延伸閱讀：圖解英文時態

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延伸閱讀：不規則動詞表

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呈分試英文作文｜2. 內容要豐富

一篇好的寫作，不是看字數，而是看內容。Spencer sir認為，老師每天要改數十篇寫作，如果大家都用差不多的字詞和例子，內容平淡就難以取得高分，因此想令老師留下深刻印象，可嘗試加入特別的事例或特別的詞彙，增加文章可閱性。以下是一些例子：

主題一：健康飲食

比起「Apple」、「Orange」這些較常見的水果，學生不妨分享牛油果（Avocado）的益處。

e.g. Avocado is superfood because it contains many nutrients, healthy fats, and fiber.

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主題二：假日活動

相信不少學生都會寫去迪士尼樂園玩，又或與家人外出吃飯等，難以令老師留下深刻印象。其實學生可以寫現時外國非常流行的「Glamping」（奢華露營），香港也有不少glamping的好去處，大家可以記下1至2個地點及特色，如果遇上相關題目就可以大派用場。

e.g. Last weekend, I went to Mingle Farm and enjoyed a wonderful glamping experience with my parents. We stayed in a transparent bubble tent and looked at the night sky.

Spencer sir認為可嘗試內文加入特別的事例或特別的詞彙，增加文章可閱性。（作者提供）

呈分試英文作文｜3. 新聞大事回顧

除了特別的事例外，在文章加入時事也是加分方法，可讓老師知道學生緊貼生活時事，令文章變得更有說服力。學生和家長可以每月記下一些重要新聞，又或上網搜尋一些媒體的新聞大事回顧，可分本地及國際時事，並記得人名或一些專有名詞，例如記得前港督彭定康是「Christopher Patten」，而不是「Pang Ding Hong」、「施政報告」是「Policy Address」等。

同場加映：2024年9-11月國際及本地時事

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文章由Spencer lam授權

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