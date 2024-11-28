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小紅書｜內地網紅花￥53跟團香港一日遊　遊覽9大景點無強制消費

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發布時間： 2 小時前

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內地網紅花￥53跟團香港一日遊。

兩地通關後，各家旅行社為吸引顧客，近年來推出不少價格低廉的香港一日遊項目。

近日，一內地網紅於小紅書上傳影片，分享與父親參加53元香港一日遊旅行團，費用包含午餐，更在一日內包車遊覽香港9處著名景點，期間不存在強制消費，網民大讃價格實惠。

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小紅書｜包午餐遊多個著名景點

該網紅以每人53元的價格報名參加香港一日遊，該項目全程以大巴車接送遊客，還包含8餸1湯的午飯。

至於景點遊玩項目的安排包括太平山頂、金紫荊廣場、尖沙咀鐘樓、地標建築中國銀行、黃大仙祠、乘坐天星小輪至維多利亞港、會展中心及特色小吃試吃等，惟父女二人十分驚訝一日遊行程豐富。

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小紅書｜53元一日遊項目無強制消費

遊玩期間，導遊會向遊客推薦夜遊、蠟像館等額外付費項目，但並不強制報名；途中一站雖將遊客帶至免稅店購物，但可自行選擇，不購物的遊客在門口等待即可。有幾處景點不設下車遊覽，僅可透過車窗觀光，不過，該網紅表示「不喜歡走路的朋友有福了」，但乘車時間過長亦會導致部分乘客似有睡意。

該網紅總結稱「這次旅遊還是很划算的，53元可以帶你來香港吃午飯，總之低價旅遊團有它的好處也有壞處，希望大家根據自己需求來購買」，據悉，該53元一日遊項目價格已上漲至123元，她建議「等降價再來體驗」。

小紅書｜網民誇讚：良心旅遊團！

網民對類似的低價一日遊項目十分驚嘆，讃其實惠，「良心旅遊團啊」、「還挺划算的」、「這光車費就值了」、「真的超級無敵推薦，五十多玩遍香港，還不用自己做攻略」、「53元都不夠從口岸坐車到中環」。

還有網民分享，稱常以此方式抵港購物、遊玩、看演唱會，「我一個朋友常報這樣的團過去買東西，因為坐車方便」「脫團去買東西、看電影或者看演唱會，太划算了」。

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