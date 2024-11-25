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洛杉磯亞洲國際電影節丨陳可辛獲雪豹傑出電影成就獎　致辭感謝去世父親栽培

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撰文： 文體藝online

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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陳可辛獲頒雪豹傑出電影成就獎。

「我想把這個獎項獻給去年去世的父親，他是我愛上電影的理由。」華語影壇著名導演陳可辛（Peter），日前（11月21）出席於美國洛杉磯舉行的亞洲國際電影節（Asian World Film Festival），獲頒「2024年雪豹傑出電影成就獎」（Snow Leopard Outstanding Cinematic Achievement Award）以表揚導演多年的影壇傑出成就 。

辭謝時，憶起自己能站在這裡，一切都是因為父親 。期間，大會更安排Peter的經典作品《甜蜜蜜》作特別放映，映後Peter親自出席答問環節，與影迷近距離交流。距離作品公映28年，Peter重溫時亦勾起不少昔日香港的回憶。

全場觀眾熱烈拍掌

Peter獲大會頒發的「雪豹傑出電影成就獎」，每年頒予在國際電影界具長期卓越成就的影人，奧斯卡得主趙婷及韓國名導朴贊郁均為過去得獎者，足見獎項份量十足。

他領獎前，大會播放一段6分鐘片段，回顧導演過去30年的影壇重要時刻，全場觀眾看畢後熱烈拍掌，台上頒獎嘉賓Andrew Morgan和大會司儀也眼濕濕。

陳可辛感觸眼泛淚光

接過獎座時Peter感觸良多，並以英語發表真摯謝辭：「在剛播放的6分鐘短片裡，我看到自己過去的30年一晃而過，我想感謝『電影』帶給我的一切，很榮幸影展頒這個獎給我；如果沒有大銀幕，我們就無法在大銀幕上講述那些非常個人的故事，並與觀眾交流。是的，我一生人都一直從不同類型跳到另一類型，但在每部作品的核心，都必定是非常個人的。我想把這個獎項獻給去年去世的父親，他是我愛上電影的理由。」Peter致辭時非常感動眼泛淚光，感謝同是電影人的父親陳銅民栽培。

影展期間，電影節亦特意舉行《甜蜜蜜》放映，活動反應熱烈，成為矚目焦點，映後答問會由Peter 母校洛杉磯加利福尼亞大學（UCLA）教授白睿文主持，Peter在現場分享道，當年他在UCLA讀書中途決定輟學拍片，才誕生了這部受廣泛喜愛的作品：「如果我完成咗個學位讀完書畢業，咁無可能會有《甜蜜蜜》出現，人生計劃永遠趕不上變化，所以都多得自己無讀到書而拍咗呢套戲出嚟。」

重溫《甜蜜蜜》感慨

自從2013年與已故父親於威尼斯影展一同觀看《甜蜜蜜》經典復修首映後，這是他相隔11年再度重溫此片，Peter感慨：「我細個印象嘅尖沙咀，都係因為放學成日周街玩，啲橫街窄巷，麼地道賣瓷器，棉登徑有家具店『Opportunity Furniture Store』，依家都已經消失一乾二淨，有好多建築物都拆咗。其實都幾慨嘆，睇睇下諗到，發現電影真係好重要，係一種紀錄嚟，都好開心今次有重睇返自己舊作，好多回憶湧返出嚟 。」今次重映Peter除難得與影迷互動之外，亦可謂重溫自己的成長歷程，及見證電影紀錄的力量。

Peter又笑言，現場觀眾大多是Gen Z，不少人是首次觀賞這部28年前的作品，令他倍感欣慰：「好開心見到佢哋睇完部戲咁大反應，仲捉住我輪流逐個傾偈，本身半粒鐘嘅活動結果變成3粒鐘，有得同Gen Z傾到佢哋依家對電影嘅睇法，我覺得好多咗了解同埋好滿足，不過平時我個囡都同我分享好多。」

亞洲國際電影節每年於洛杉磯舉行，旨在推廣亞洲電影在每年奧斯卡的國際影片獎的大平台。今年適逢十週年，吸引多部亞洲佳作參展，並以閉幕頒獎禮將影展熱潮推向高峰。

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