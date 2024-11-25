聖誕好去處︱愉景灣Winter Wonderland意式冬日慶典又玩又食　送出8千張船票【附聖誕活動一覽】

▲ 愉景灣舉行大型聖誕活動。(TOPick記者攝）

【聖誕好去處/愉景灣/聖誕】為迎接聖誕佳節，香港興業國際集團有限公司（「香港興業國際」）冠名呈獻愉景灣意式冬日慶典，將愉景灣化身為具有意大利風情的冬日仙境，邀請您一同沉浸其中，一邊欣賞靈感來自威尼斯和羅馬著名地標的聖誕裝飾、飄雪及光影效果，一邊享受連串精彩活動。節慶活動以盛大的亮燈儀式及巡遊揭開序幕，冬日慶典亦包括首次假愉景北商場舉行的露天聖誕美酒巡禮、經典越野車露營展及於愉景廣場舉行的聖誕周日露天市集，聖誕老人亦將與您會面並大派禮物。香港興業國際更特別於節日期間送出8,000張愉景灣渡輪船票，總值超過40萬港元！公眾可於2024年11月23日至2025年1月1日期間的每個周末及公眾假期，從中環3號碼頭免費乘搭上午11: 30的渡輪班次前往愉景灣。萬勿錯過這個與親朋好友一同在愉景灣體驗歐陸聖誕小鎮氣氛的機會！



香港興業國際集團品牌及市務推廣總經理何志如小姐表示：「為了讓大家在節日期間一同享受愉快時光和探索愉景灣，我們精心策劃了一系列聖誕慶祝活動，同時展示自年初公布DB2.0藍圖以來的成果，並為了鼓勵大家留港消費，在即將來臨的假期中探索香港的另一面。我們預計愉景灣商戶生意額將有約至少15%的增長。」

聖誕好去處︱愉景灣冬日仙境 夢幻意大利之旅

這個冬天，愉景灣誠邀您踏上夢幻的意大利之旅，欣賞揉合意大利建築精髓的壯麗燈飾。愉景北商場的鐘樓將化身為威尼斯重要地標「安康聖母大教堂」，以其精緻的巴洛克建築風格為靈感，巨大穹頂的獨特外形是威尼斯的標誌，前方一艘貢多拉船宛如在大運河上，大教堂的穹頂與大運河主題裝飾的融合，與愉景灣海景互相輝映，讓人彷彿置身於威尼斯的浪漫景色之中。在愉景廣場，映入眼簾的是「羅馬競技場」概念的聖誕裝飾，裝置的中心是一棵五米高的聖誕樹，閃耀著璀璨的裝飾和閃閃生輝的燈光，將古羅馬的莊嚴與節日的歡樂氣氛完美結合。愉景灣各角落將被華麗的節日燈飾照亮，加上晚上廣場絢麗的燈光投影和飄雪效果，增添浪漫氣氛。

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聖誕好去處︱「愉景灣Winter Wonderland 意式冬日仙境」裝飾

日期：2024年11月15日至2025年1月1日

地點：愉景北商場、愉景廣場及D’Deck



聖誕好去處︱冬日假期免費渡輪優惠前往愉景灣

為迎接節日的喜悅，香港興業國際推出獨家優惠—免費渡輪前往愉景灣，送出8,000張愉景灣渡輪船票，總值超過40萬港元！由2024年11月23日至2025年1月1日，每逢周末及公眾假期，公眾可從中環3號碼頭免費乘搭上午11:30開出的渡輪前往愉景灣*。這個難得的機會，千萬不要錯過！

*僅限單程及單一班次，先到先得，額滿即止。

聖誕好去處︱愉景北商場亮燈儀式及巡遊 揭開節日活動序幕

愉景灣將於11月22日舉行盛大的聖誕亮燈儀式，當晚愉景北商場將上演一場精彩的聖誕巡遊，活動包括:銀樂隊演奏、聖誕老人互動、精緻的意大利化妝舞會演出、令人驚嘆的體操舞蹈表演，以及浪漫飄雪及燈光等，為一連串的聖誕慶祝活動揭開序幕，帶來無與倫比的節日氣氛。



聖誕好去處︱愉景灣聖誕美酒巡禮 美酒佳餚迎聖誕

12月13日至15日愉景北商場將首次舉行露天聖誕美酒巡禮！以意大利風情小木屋佈置，配上夢幻的聖誕燈飾，讓您沉浸在節日的歡樂氣氛，你可以探索超過30個精選攤位，品嚐來自世界各地的美酒佳餚，並選購聖誕主題手作精品。持有品酒通行證的賓客更可試飲各款頂級美酒與美食。愉景灣聖誕美酒巡禮部分收益將捐贈慧妍雅集，讓您在歡慶之餘也能支持慈善。快帶同您的摯愛，一同創造難忘節日回憶。

聖誕好去處︱愉景廣場聖誕周日露天市集

愉景廣場將於11月10日、11月24日及12月8日舉辦聖誕主題的周日露天市集！市集匯聚多種特色手作精品、服飾配件、家居用品及美味節日美食。在溫馨的冬日氣氛中，支持本地工匠和小店，享受購物樂趣。



聖誕好去處︱愉景灣 Winter Wonderland 2024 活動一覽

「愉景灣Winter Wonderland 意式冬日仙境」裝飾

日期： 2024年11月15日至2025年1月1日

地點： 愉景北商場、愉景廣場及D’Deck



聖誕亮燈儀式及巡遊

日期： 2024年11月22日（星期五）

時間： 晚上6:45至7:25

地點： 愉景北商場



愉景灣免費渡輪節日優惠 — 由香港興業國際贊助

日期：2024年11月23、24、30日，12月1、7、8、14、15、21、22、24、25、26、28、29日及2025年1月1日（週末、平安夜及公眾假期）

出發時間：上午11:30

出發地點：中環3號碼頭

*僅限單程及單一班次，先到先得，額滿即止。



夢幻冬日飄雪

日期： 2024年11月23、24、30日，12月1、7、8、14、15、21、22、24、25、26、28、29日及2025年1月1日（週末、平安夜及公眾假期）

時間： 下午3:00至3:10、晚上6:00至6:10

地點： 愉景北商場及愉景廣場正門外



聖誕周日露天市集

日期： 2024年11月10日、24日及12月8日（星期日）

時間： 上午11:00至下午6:00

地點： 愉景廣場

詳情



愉景灣聖誕美酒巡禮

日期：2024年12月13日至15日（星期五至日）

時間：下午2:00至晚上9:00

地點：愉景灣酒店正門外

免費入場，品酒美食通行證費用：$180（包括免費酒杯及杯套、兌換券３張以換領指定美酒或美食，以及品酒尊屬禮遇）



經典越野車露營展

日期：2024年12月13日至15日（星期五至日）

地點：香港愉景灣酒店海濱禮堂外



聖誕報佳音

日期： 2024年12月24日（星期二）

地點： 愉景廣場



與聖誕老人會面

日期： 2024年12月25至26日（星期三及四）

時間： 愉景廣場 下午1:00至1:30

愉景北商場 下午3:00至3:30，晚上6:00至6:30

地點：愉景廣場及愉景北商場



雞蛋仔溫馨放送

日期：2024年12月25日至26日（星期三及四）

時間：下午2:00至2:30、4:00至4:30、5:00至5:30

地點：愉景北商場



聖誕打卡站

日期：2024年12月25日至26日（星期三及四）

地點：愉景廣場



以上活動時間及詳情如有更改，恕不另行通知。

主辦機構保留修改或取消免費渡輪優惠的權利，恕不另行通知。