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美食情報｜米芝蓮及綠星餐廳Roganic全新面貌進駐利園　新菜單自選共享主菜12月中旬預訂優先試菜

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發布時間： 4 小時前

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米芝蓮一星及綠星餐廳Roganic Hong Kong宣佈餐廳將進駐銅鑼灣利園一期。

米芝蓮一星及綠星餐廳Roganic Hong Kong由英國名廚Simon Rogan打造，以其「從農場到餐桌」的英式美食和可持續餐飲理念而聞名。Roganic宣佈餐廳將於銅鑼灣希慎道33號利園一期402-403號舖以全新面貌及推出新菜單重新開業，客人可於今年12月中旬預訂優先試菜，而餐廳將於2025年1月正式開業。

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呈獻新共享餐單

為了讓客人更靈活地享受及選擇心儀菜式，Roganic讓客人於套餐中自選共享主菜，以取代傳統的嚐味餐單 （tasting menu）。全新用餐方式響應了全球餐飲趨勢，給予客人更多選擇，而且可滿足顧客的預算及口味，提供更平易近人的餐飲體驗。Roganic團隊亦可為忠於傳統餐飲體驗的客人設計特別菜單，以體現有趣且互動的用餐體驗。

Roganic延續創辦人Simon Rogan 對環保與永續的承諾，與當地注重永續的供應商、生產者及農場合作，從餐廳160公里範圍內的本地有機農場採購優質材料，並以品質、季節性和再生農業實踐為優考慮，以實踐「從農場到餐桌」理念。於行政主廚Oli Marlow、香港主廚Adam Catterall和副主廚Mark Catchpole的領導督下， 加上Roganic團隊的專業知識，Roganic的新菜單將展示獨有風格、前所未見的食譜以及對零浪費的承諾。新餐單將於餐廳重新開業前發佈。

Simon Rogan為一位屢獲殊榮的國際名廚，於英國湖區 (Lake District)的 Cartmel 建立了自己的餐飲地標 L'Enclume，現時，L’Enclume 擁有米芝蓮三星殊榮。

餐廳資料–Roganic Hong Kong

地址：香港銅鑼灣希慎道33號利園一期402-403號舖 

電話：+852-2817-8383

Facebook Page：www.facebook.com/RoganicHongKong

Instagram：@RoganicHongKong

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