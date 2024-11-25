人力推算︱孫玉菡：AI主要影響中高技術人才　「唔識AI你份工就好麻煩」

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

今日（25日）在立法會人力事務委員會會議上，有議員關注人工智能對人力市場的影響。勞工及福利局局長孫玉菡指，較低技術勞工主要受自動化技術影響，人工智能則主要影響中高技術人才，但認為不用太擔心。

政府早前推算2028年本港整體人力短缺達18萬，立法會人力事務委員會今日討論相關事宜。有議員憂服務從業人員、非技術人員，或隨着人工智能普及被取代。

孫玉菡指今次推算結果已考慮有關因素；並引述國際貨幣基金組織（IMF）報告指，估計未來有4成工種受人工智能、自動化影響。他料人工智能主要影響中高技術人才，但認為不用擔心，「（影響）未必是替代，不過如過唔識AI（人工智能），份工就好麻煩、工作機會可能會減少。」

孫玉菡：有機器也無位擺

至於自動化技術，孫玉菡相信對較低技術勞工會有一定影響，例如「原本由人去收銀，變成機器收銀。」但認為由於香港地方狹小，就算有機械人可進行抹窗、清潔等工作，也無法使用，「擺唔到入去」，故對本港人力市場衝擊有限。

勞工及福利局研究組主管陳國輝就表示，人工智能會影響約10%至20%工種，主要是服務性從業人員，如文員等。

另有議員擔心輸入外勞影響本地年輕人才就業機會，孫玉菡重申確保本地人就業為優先考慮，但輸入外勞填補缺口是無可避免。

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