食物安全｜一款法國進口醬料有密封問題或影響健康　食安中心呼籲暫停食用

▲ 食安中心。(資料圖片）

安全中心今（25日）呼籲市民不要食用法國品牌JEAN D'AUDIGNAC的Delice de Courgettes a la menthe Bio醬料，指該產品可能有密封問題，或影響健康。

中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，根據法國當局資料，上述產品可能有密封問題或會影響健康，正進行回收。

中心稱，得悉事件後已聯絡相關本地進口商跟進，初步調查發現進口商曾進口受影響批次的有關產品，現已按中心指示將受影響產品停售及下架並回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線5939 3645查詢上述產品的回收事宜。

產品資料如下：



產品名稱：Delice de Courgettes a la menthe Bio

品牌：JEAN D'AUDIGNAC

來源地：法國

淨重：九十克

此日期前最佳：二○二五年九月三十日

批次編號：L266-22

進口商：Repertoire Culinaire Hong Kong Limited

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