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退伍軍人症｜「周遊假期」佛山旅行團爆退伍軍人病4男中招　衞生署籲團友主動聯絡

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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有佛山旅行團的4名男團友感染退伍軍人症。（資料圖片）

有佛山旅行團的4名男團友感染退伍軍人病。衞生署衞生防護中心今日（25日）呼籲，曾於本月7至9日參與「周遊假期」佛山旅行團的人士，主動聯絡中心。

涉事旅行團由「周遊假期」舉辦（團號：BG-EAL03），在本月7至9日期間到訪佛山。衞生防護中心在過去7日（17至23日）得知，兩名分別67及68歲、互不相識的男團友染病。

中心調查後，於今日和昨日（24日）發現另外兩宗曾參加同一旅行團的退伍軍人病個案，分別為62及65歲男病人。4宗個案均有長期病患。

初步調查顯示，他們除了於本月7至9日參與該旅行團到訪佛山外，在本地並沒有共同行蹤，相信在外遊期間感染。中心已將個案通報內地衞生當局。流行病學調查仍在進行中。

同時，中心正積極聯絡參與該團的其餘人士，跟進他們的健康情況，中心並呼籲相關人士致電中心熱線（2125 2372），中心會提供適切評估和醫學監察；熱線明日（26日）至周五（29日）上午9時至下午5時運作。若出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫。

另外，衞生防衛中心接獲與上述群組沒關連的1宗輸入及1宗社區感染的退伍軍人病個案，兩名患者都有長期病患，其中69歲男子於潛伏期內曾到內地；另一名42歲男子居於荃灣區。

截至周日（23日），今年錄得115宗退伍軍人病個案。

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