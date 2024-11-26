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靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅

社會

發布時間： 5 小時前

最後更新： 3 小時前

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KOL Sarah指控舊愛容穎賢出軌食軟飯。

【Sarah / 容穎賢 / 許靖韻】曾經參加兩屆《全民造星》的「表弟」容穎賢，被前度女友Sarah發長文指控出軌兼「食軟飯」，諷刺稱：「「叻仔，無縫接軌終於食到咁大兜軟飯。」Sarah心痛地表示，決定公開此事原因指：「我只能親手毁滅，我先有十足嘅勇氣行返出去。」

KOL Sarah的IG擁有逾6萬追蹤者，而舊愛容穎賢參加《全民造星》後，參演《PTU機動部隊》、《黑金風暴》、《戰毒》等影視劇，另外也曾與英皇小花許靖韻拍拖。容穎賢與許靖韻分手後與Sarah拍拖，二人更不時在社交平台放閃，想不到恩愛背後卻藏暗湧。

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靚女KOL丨指容穎賢食軟飯

Sarah在昨晚（11月25日）在社交平台發長文指控容穎賢，寫道：「叻仔，無縫接軌終於食到咁大兜軟飯，之前仲成日拎阿姨同小鮮肉離婚單新聞出嚟笑，今日終於到自己接到呢兜軟飯，你唔同我氹到呀姨一億幾千萬唔該你哋千祈唔好分手，白費咗你幾段食人軟飯嘅經歷。」

她更爆二人拍拖時，男方已和「上海富婆」舊愛未斷纜：「你嘅每一段．真係每一段感情都係Overlap，你有冇反思過咁樣係咪真係冇問題？」而在拍拖約一年時，男方出席聖誕Party，被指當時已經「努力追緊阿姨埋佢身」。

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靚女KOL丨男方要求Sarah刪文

此外，她又控訴容穎賢常出外飲酒，之後IG便會多了很多「女性朋友」，在9月23日拍拖一年半原本一起慶祝，但居於澳門的男方卻表現冷淡，因此Sarah直覺感不妙，稱：「我有時都好驚自己估得咁準」

她表示本來分手後不想公開「數臭」對方，但見他在分手第3日後便攬住第二個女仔，之後更致電給她，表示：「我淨係想各不打擾就完咗佢，點知你前幾日喺蘭桂坊攬住阿姨出席公開活動，開心完一晚之後．都仲可以繼續打俾我，YOU MAKE ME SICK！9月23號同我講完”老婆一年半快樂” 分手三日之後即刻攬住其他人，你係咪到呢刻都覺得兩年嚟你玩嘅嘢．我係咩都唔知？」

長文發出後，容穎賢聯絡Sarah，而她公開對話截圖，男方指：「嗰日上半山佢嗰時個老公仲喺度喎。」、「分手後三日攬住邊個？」，並希望女方刪文：「有啲咩令你誤會我同你道咗歉先，但係好哋哋傾兩句得唔得？」同時，容穎賢已將社交平台轉為私人帳戶。

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