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心肌梗塞｜20歲兒獨居海外留學突心肌梗塞猝逝　男星遺憾未能見最後一面【附心肌梗塞7大徵狀】

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 5 小時前

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男星20歲兒子長期獨居海外留學，突心肌梗塞猝逝。

【心肌梗塞／猝死／心臟病】55歲韓國Trot歌手秦時孟近日談及20歲細仔突然離世一事。他透露，細仔長期獨居海外，早前突然因心肌梗塞離世，惟自己未能見兒子最後一面，回憶起喪子之痛更多次哽咽。

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心肌梗塞｜20歲細仔突心肌梗塞猝逝

秦時孟（진시몬）近日在YouTube頻道《蟋蟀娛樂》（베짱이엔터테인먼트）節目中，首度提及20歲的細仔突然離世一事。他指細仔長期居住海外，在獨居期間突發心臟病，但由於當時沒有人在身邊，等到被發現時已經太遲。

我在凌晨接到消息後，匆忙趕到醫院，但我到達的時候，他已經離開了，我甚至沒有見到他最後一面。

心肌梗塞｜遺憾未能多陪伴兒子

秦時孟坦言，自己因為忙於歌手事業，無法多花時間在孩子的成長中投入足夠的關注，是心中最大的遺憾，「我的小兒子相當乖巧，但是因為我要工作，他只能在嫲嫲的照顧下長大」。

而當他事業稍有起色後，曾租下價值韓幣4,000萬（約22萬港元）的房子，希望能與孩子一起生活，並安排妻子陪伴孩子們前往菲律賓留學。

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秦時孟為節目錄影時，兒子離世未夠49日，細仔的49日法會尚未舉行，一度忍不住嘆氣，並提到希望低調送走兒子，因此以非公開方式為兒子舉辦喪禮。當在節目中談及喪子悲痛，秦時孟仍難以釋懷，一度哽咽，

這一切對我來說像是一場夢，我分不清是真實還是幻覺，我甚至還會期待他給我發訊息，想給兒子做頓熱乎乎的飯。

心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

有4大高危人士要格外留意心肌梗塞，本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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同場加映: 10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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