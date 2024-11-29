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教評專欄｜何福堂小學推校園「精神健康日」　老師、家長齊參與助孩子提升抗疫力

升學教育

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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何福堂小學推校園「精神健康日」，當天學校特別安排了多元化的活動以促進學生的情緒健康。

中華基督教會何福堂小學一直重視學生的精神健康，深信精神健康與身體健康同樣重要，是學生成長不可或缺的一環。為此，本學年學校透過一系列活動與課堂學習，致力提升學生對精神健康的關注，幫助他們成為身心靈兼備的孩子。

在10月10日，學校響應世界心理衛生聯盟的「世界精神健康日」，將這一天定為校內的「精神健康日」。當天，學生無需按照平日課表上課，學校特別安排了多元化的活動以促進學生的情緒健康，包括認識個人情緒、學習面對困難與逆境的方法，以及放鬆心情的技巧。例如，學校邀請青年協會舉辦專題講座，並由校社工設計班本活動，指導學生製作「情緒瓶」，讓他們更了解自己的情緒狀態。此外，幾間機構亦參與其中，如紅十字會透過攤位遊戲教授情緒管理技巧，新生精神康復會推廣身心平衡與放鬆訓練，而東華三院心瑜軒則帶來結合繪畫與小型運動的創意活動，讓學生在趣味中學習減壓。

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家長教師會的家長也熱心參與，當天協助主持攤位遊戲，為活動增添活力。學生們在這些豐富多彩的活動中既學習又享受，氣氛非常融洽。除此之外，學校還安排了課堂活動，讓學生製作「鼓勵卡」，寫下為自己加油打氣的話語，幫助他們在遇到挫折時能以正面態度鼓勵自己。高年級學生則透過製作不倒翁玩具，學習在困難中保持積極心態，而低年級學生則製作色彩繽紛的陀螺，象徵努力為人生增添亮麗色彩。活動中最受歡迎的還有「Let’s Dance」，學生跟隨音樂載歌載舞，盡情釋放壓力，歡笑聲此起彼落。

除了「精神健康日」的活動，學校更在全年推行「4Rs」精神健康計劃（休息、放鬆、人際關係及抗逆力），以全面提升學生的精神健康。

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休息 (Rest) 與放鬆 (Relaxation)

學校於學期初協助學生設計個人作息時間表，幫助他們建立健康的生活習慣，做到勞逸結合。此外，每週提供三天的「HAPPY MOMENT」，讓學生在30分鐘的小息時間內選擇參加不同的興趣活動，如手工藝、樂器演奏、與外籍英語老師交流、運動或桌上遊戲。這些活動旨在讓學生在繁重學習之餘獲得適當的休息與放鬆。

人際關係 (Relationship)

在人際關係方面，學校優化了班級經營活動，特別在開學初期加入趣味遊戲，增強同儕與師生之間的聯繫。同時，小息時間設有學生分享環節，促進彼此了解。這些措施讓學生明白自己在各種關係中的角色與責任，並幫助他們建立堅固的支持網絡，在低潮時能輕鬆向身邊人傾訴煩惱，迅速重拾笑容。

抗逆力 (Resilience)

生活中的困難與挑戰在所難免，為此，學校透過成長課及班級經營時間，教導學生以正向的態度處理壓力與挫折，使他們成為樂於面對挑戰的孩子。此外，學校亦定期安排歷奇活動，讓學生透過挑戰自我建立自信與抗逆力，並從團隊合作中重新維繫健康的人際關係。

透過精神健康日及全年4Rs計劃的推行，學校希望學生能培養健康的心理素質，提升抗逆能力，從容應對生活中的種種挑戰，成為身心靈健康的未來棟樑。

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撰文 : 尹淑芬校長 中華基督教會何福堂小學

欄名 : 教評經脈

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