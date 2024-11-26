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Q太郎︱《忍者小靈精》《Q太郎》日本配音員堀絢子逝世　終年89歲

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 5 小時前

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為日本卡通片角色《忍者小靈精》、《Q太郎》配音的知名配音員堀絢子逝世，終年89歲。

【忍者小靈精/Q太郎/堀絢子】為日本卡通片角色《忍者小靈精》、《Q太郎》配音的知名配音員堀絢子逝世，終年89歲。其經理人公司Production Baobab指，堀絢子於11月18日因年老去世，守靈儀式和葬禮只限親人參加。

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堀絢子生於1942年2月2日，父親是一名醫生，在二戰期間父親身在廣島，是原子彈爆炸的死者之一。她從小在廣播節目中，聽到配音員為角色配音，因而立志成為演員，但由於母親希望她讀醫，極存反對她入行，她因而偷偷加入兒童劇團，並以兼職賺錢交劇團的學費，最終她亦入到大學的英國文學系。

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畢業後，她加入劇團及現時的經理人公司，聲演各種各樣的角色，從嬰兒到老婆婆都有，1981年開始為《忍者小靈精》、《Q太郎》配音，亦曾配音日版《貓與老鼠》（Tom and Jerry）中的小老鼠Jerry、《姆明》中的亞美（Chibi no Mii）及美國動畫《The Simpsons》中巴特（Bart Simpsons）一角。

綜合媒體報道，堀絢子多年來一直醉心配音事業，2017年曾獲日本配音界頒發「聲優Award」功勞獎，她原定於本月22日在東京兩國劇院，出席朗誦會，惟日前她在沙發上看劇本時去世。

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