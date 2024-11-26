的士司機｜綠的司機主動幫長者乘客放輪椅　獲網民齊讃敬業：正能量！

▲ 的士司機主動幫長者乘客放輪椅，獲網民齊讃敬業：正能量！

的士司機見長者乘客「俾油門即走」？

近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳一段影片，指一位綠的司機耐心等待長者乘客上車，更主動幫助其將輪椅折疊放至車尾廂，此舉獲網民一致讚揚，稱司機熱心敬業。

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的士司機｜司機主動幫長者收放輪椅

據影片可見，一位坐輪椅的長者乘客在工人姐姐的陪同下於的士站候車，只見二人準備上車時，的士司機下車行至車後，將車尾廂打開，並耐心等待長者起身上車，後又主動幫助其將輪椅折疊收起放進車尾廂，影片中司機收疊輪椅的動作十分嫻熟。

樓主見司機行為誇讚道「師兄好嘢，畀個like你！」。

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的士司機｜網民讃：行業典範

此事引起網民熱議，紛紛稱讚的士司機熱心，盡職盡責，非但沒有因為乘客是長者行動較慢拒載，反而耐心幫助，「正能量」、「好心好報」、「好人好事」、「業界典範」、「未見過咁好嘅」、「應該同運輸署表揚吓呢位師兄，抵讚」。

此外，亦有人誇讚司機操作輪椅動作嫻熟，「呢位司機應該好熟輪椅，因為如果唔熟嘅人唔會出手摺輪椅上車，唔係唔想幫手，係驚唔識摺整爛部輪椅」。

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