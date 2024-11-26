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富豪榜︱全球最多億萬富豪城市紐約排第一　香港排第幾？【附15大排行榜】

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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2023年全球身家達10億美元的億萬富豪城市排行榜，榜首為美國城市紐約，香港繼續位列第二。

【億萬富豪/香港/10億美元】《2024年億萬富豪人口普查》出爐！列出2023年全球身家達10億美元（約78億港元）的億萬富豪城市排行榜，榜首為美國城市紐約，香港繼續位列第二。而在全球首15個最多億萬富豪城市當中，亞洲就有8大城市入選，包括北京，杭州及新加坡。

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數據公司Altrata早前發表《2024年億萬富豪人口普查》結果，2023年有3,323人，身家逾10億美元，較前一年增長4%，創出歷年新高。美國紐約以144人蟬聯第一，按年增加9人，香港位列第二名，有107人身家逾78億港元，第三位則是美國三藩市。

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至於富翁人數增長最多的地區是印度，升幅達16%；而受經濟疲弱、房地產低迷、地方債務擔憂加劇、資本市場表現欠佳等因素影響，中國的億萬富豪人數，較前一年減少15%，只有304人。

全球最多億萬富豪城市
1. 紐約市（144人）
2. 香港（107人）
3. 三藩市（87人）
4. 倫敦（78人）
5. 莫斯科（77人）
6. 洛杉磯（62人）
7. 北京（60人）
8. 新加坡（58人）
9. 深圳（41人）
10. 孟買（40人）
11. 杜拜（39人）
12. 巴黎（34人）
12. 巴西聖保羅（34人）
12. 伊斯坦堡（34人）
15. 杭州（33人）

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