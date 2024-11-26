富豪榜︱全球最多億萬富豪城市紐約排第一 香港排第幾？【附15大排行榜】
家事百科
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
【億萬富豪/香港/10億美元】《2024年億萬富豪人口普查》出爐！列出2023年全球身家達10億美元（約78億港元）的億萬富豪城市排行榜，榜首為美國城市紐約，香港繼續位列第二。而在全球首15個最多億萬富豪城市當中，亞洲就有8大城市入選，包括北京，杭州及新加坡。
最新影片推介：
數據公司Altrata早前發表《2024年億萬富豪人口普查》結果，2023年有3,323人，身家逾10億美元，較前一年增長4%，創出歷年新高。美國紐約以144人蟬聯第一，按年增加9人，香港位列第二名，有107人身家逾78億港元，第三位則是美國三藩市。
▼點擊圖片放大
+3
+2
至於富翁人數增長最多的地區是印度，升幅達16%；而受經濟疲弱、房地產低迷、地方債務擔憂加劇、資本市場表現欠佳等因素影響，中國的億萬富豪人數，較前一年減少15%，只有304人。
|全球最多億萬富豪城市
|1. 紐約市（144人）
|2. 香港（107人）
|3. 三藩市（87人）
|4. 倫敦（78人）
|5. 莫斯科（77人）
|6. 洛杉磯（62人）
|7. 北京（60人）
|8. 新加坡（58人）
|9. 深圳（41人）
|10. 孟買（40人）
|11. 杜拜（39人）
|12. 巴黎（34人）
|12. 巴西聖保羅（34人）
|12. 伊斯坦堡（34人）
|15. 杭州（33人）
富二代女友｜見家長才知女友父是富豪 月入9.5萬律師港男大呻：俾人當地底泥
富豪派錢︱富豪大學畢業禮致辭有驚喜 向畢業生派錢每人獲贈$7,800附一條件
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：