結業潮︱開業僅半年！與Anima Tokyo同一集團 日本美食橫町11.21暫停營業

▲ 記者直擊位於尖沙咀的日本美食橫町11.21暫停營業。

【Anima Tokyo結業/結業潮/執笠/日本美食橫町】繼全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo疑拖欠2個月逾900萬租金結業清貨後，屬同一集團的日本美食橫町都傳出結業消息，TOPick記者直擊門外貼出告示，表示業務重組，2024年11月21日起暫停營業至另行通知，現埸所見不少店舖已關燈，氣氛十分冷清。

最新影片:

結業潮︱日本美食橫町11.21暫停營業

尖沙咀廣東道全港最大動漫體驗館Anima Tokyo 11.24結業而引起關注。記者現場視察見到門外張貼了土地審裁處發出法庭通知信件，疑拖欠兩個月租金並要求店方遷出交回吉舖；而店員回覆表示11月24日正式結業，有土地審裁處發出法庭通知信件，顯示拖欠租金逾900萬！而對面街新港中心，屬同一集團的「日本美食橫町」，近日也貼出告示，於11月21日起暫停營業至另行通知，並交代持有會員卡的會員可到其他分店使用。

結業潮｜全港最大動漫體驗館Anima Tokyo 11.24結業 疑拖欠租金逾900萬

▲ 直擊內部廚房，已經人去樓空。TOPick記者攝

結業潮︱Anima Tokyo與「日本美食橫町」均開業僅半年

全港最大動漫體驗館Anima Tokyo與「日本美食橫町」均開業僅半年，「日本美食橫町」裡面大部份食肆已暫停營業，記者直擊內部的廚房已經人去樓空，很多食肆已經關燈，環境昏暗，而亮燈的店舖，只有1至2名職員善後。

結業潮｜全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo結業 開業僅半年清貨執笠全場8折優惠

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

集團本來想打造「港版秋葉原」，可惜宣傳不足，而且租金高昂，難以維持。有網民揶揄:

執笠先知存在過...

「日本美食橫町」位於新港中心2樓，佔地逾3萬平方呎，裝潢風格打造成復古昭和式美食街，原有10間特色餐廳，包括席前鐵板燒的「瀛鐵板燒」、日本手握壽司「鮨愛」、前五星酒店烘焙師主理的「Momoko Bakery 」、日本威士忌酒所「Takumi Whisky Bar」等，一站式為食客提供日式料理。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】