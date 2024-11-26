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結業潮︱開業僅半年！與Anima Tokyo同一集團 日本美食橫町11.21暫停營業

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 5 小時前

最後更新： 4 小時前

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記者直擊位於尖沙咀的日本美食橫町11.21暫停營業。

【Anima Tokyo結業/結業潮/執笠/日本美食橫町】繼全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo疑拖欠2個月逾900萬租金結業清貨後，屬同一集團的日本美食橫町都傳出結業消息，TOPick記者直擊門外貼出告示，表示業務重組，2024年11月21日起暫停營業至另行通知，現埸所見不少店舖已關燈，氣氛十分冷清。

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結業潮︱日本美食橫町11.21暫停營業

尖沙咀廣東道全港最大動漫體驗館Anima Tokyo 11.24結業而引起關注。記者現場視察見到門外張貼了土地審裁處發出法庭通知信件，疑拖欠兩個月租金並要求店方遷出交回吉舖；而店員回覆表示11月24日正式結業，有土地審裁處發出法庭通知信件，顯示拖欠租金逾900萬！而對面街新港中心，屬同一集團的「日本美食橫町」，近日也貼出告示，於11月21日起暫停營業至另行通知，並交代持有會員卡的會員可到其他分店使用。

結業潮｜全港最大動漫體驗館Anima Tokyo 11.24結業　 疑拖欠租金逾900萬

直擊內部廚房，已經人去樓空。TOPick記者攝

結業潮︱Anima Tokyo與「日本美食橫町」均開業僅半年

全港最大動漫體驗館Anima Tokyo與「日本美食橫町」均開業僅半年，「日本美食橫町」裡面大部份食肆已暫停營業，記者直擊內部的廚房已經人去樓空，很多食肆已經關燈，環境昏暗，而亮燈的店舖，只有1至2名職員善後。

結業潮｜全港最大日本動漫體驗館Anima Tokyo結業　開業僅半年清貨執笠全場8折優惠

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集團本來想打造「港版秋葉原」，可惜宣傳不足，而且租金高昂，難以維持。有網民揶揄:

執笠先知存在過...

「日本美食橫町」位於新港中心2樓，佔地逾3萬平方呎，裝潢風格打造成復古昭和式美食街，原有10間特色餐廳，包括席前鐵板燒的「瀛鐵板燒」、日本手握壽司「鮨愛」、前五星酒店烘焙師主理的「Momoko Bakery 」、日本威士忌酒所「Takumi Whisky Bar」等，一站式為食客提供日式料理。

 

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結業潮︱深水埗逾30年老字號雲吞麵店宣布結業 沙士期間賣$10碗「救港」

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