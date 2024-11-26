海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證　取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響

▲ 加拿大政府終止「學生直通車」（SDS）和「尼日利亞學生快車」（NSE）計劃，此兩政策主要是為來自14個國家的國際學生提供快速簽證計劃，料將影響數千名留學生。(iStock圖片)

【加拿大留學/海外升學/學簽/留學】加拿大政府宣布正式終止「學生直通車」（SDS）和「尼日利亞學生快車」（NSE）計劃，此兩政策主要是為來自14個國家的國際學生提供快速簽證計劃，料將影響數千名留學生。

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加拿大移民部早前發公告，為確保所有國際學生在申請學習時可享有公平的待遇，故此終止「學生直通車」(SDS)以及「尼日利亞學生快車」(NSE)計劃。SDS計劃自2018年推出，為符合條件的國際學生提供更快速的學簽處理流程，適用國家包括中國、印度、巴基斯坦、越南等13個國家；以及NSE計劃則主要面向尼日利亞國際學生。

▲ 加拿大移民部表示為確保所有國際學生在申請學習時可享有公平的待遇，故此終止「學生直通車」(SDS)以及「尼日利亞學生快車」(NSE)計劃。(網上圖片)

加國移民部表示，對於2024年11月8日加東時間下午2時或之前提交的符合條件的申請，當局將繼續按「學生直通車」或「尼日利亞學生快車」計劃的流程處理。此後提交的申請，則將按照常規留學生簽證申請流程處理，並重申此次調整不會改變國際學生獲得學生簽證的基本資格要求，所有申請人都需符合加國統一的學簽規定。

▲ 此後學生簽證提交的申請，則將按照常規留學生簽證申請流程處理，並重申此次調整不會改變國際學生獲得學生簽證的基本資格要求，所有申請人都需符合加國統一的學簽規定。(iStock圖片)

加國移民部進一步強調，取消SDS或NSE不會對國際學生的學簽審批產生負面影響，今後所有申請將遵循標準處理。加國政府盼通過這一次政策調整，為所有國際學生提供更具一致性的服務，同時優化其學術體驗。

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