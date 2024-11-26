海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證 取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響
撰文： 王明芳
發布時間： 3 小時前
最後更新： 3 小時前
【加拿大留學/海外升學/學簽/留學】加拿大政府宣布正式終止「學生直通車」（SDS）和「尼日利亞學生快車」（NSE）計劃，此兩政策主要是為來自14個國家的國際學生提供快速簽證計劃，料將影響數千名留學生。
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加拿大移民部早前發公告，為確保所有國際學生在申請學習時可享有公平的待遇，故此終止「學生直通車」(SDS)以及「尼日利亞學生快車」(NSE)計劃。SDS計劃自2018年推出，為符合條件的國際學生提供更快速的學簽處理流程，適用國家包括中國、印度、巴基斯坦、越南等13個國家；以及NSE計劃則主要面向尼日利亞國際學生。
加國移民部表示，對於2024年11月8日加東時間下午2時或之前提交的符合條件的申請，當局將繼續按「學生直通車」或「尼日利亞學生快車」計劃的流程處理。此後提交的申請，則將按照常規留學生簽證申請流程處理，並重申此次調整不會改變國際學生獲得學生簽證的基本資格要求，所有申請人都需符合加國統一的學簽規定。
加國移民部進一步強調，取消SDS或NSE不會對國際學生的學簽審批產生負面影響，今後所有申請將遵循標準處理。加國政府盼通過這一次政策調整，為所有國際學生提供更具一致性的服務，同時優化其學術體驗。
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