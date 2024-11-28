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心臟健康｜營養師推薦5種護心水果助降血壓　一種水果可提供100%維生素C

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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水果可促進心臟健康延長壽命，營養師推薦5種護心水果，助降血壓預防心血管疾病。

【護心水果／心血管健康／水果營養】食水果有益健康。有研究證實吃水果有益心臟健康，更能預防心臟病。為此，有營養師推薦5種護心水果，幫助降血壓，預防心血管疾病。

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心臟健康｜5種護心水果

根據世界衛生組織的數據，心臟病是全球第一大殺手。一項2019年發表在《當代藥物化學》雜誌上的研究表明，飲食中包含豐富的水果和其他食物，具有很強的心血管保護作用。

對此，EatingWell網站分享，加州大學洛杉磯分校醫學中心的高級心臟營養師Dana Ellis Hunnes推薦了5種對心臟有益的水果：

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1.黑莓

黑莓含有對心臟健康至關重要的營養成分，其中包括花青素（anthocyanins）。花青素富含強效抗氧化劑，有助於心血管健康。一項研究發現，花青素是能預防動脈粥樣硬化（動脈斑塊堆積）及降低心血管老化和疾病風險的有效方法。

根據美國農業部的數據，一杯黑莓提供了超過每日維生素C攝取量的三分之一，以及每日鉀攝取量的5%，這兩種物質對心血管健康至關重要。專家指出，黑莓富含纖維、抗氧化劑、多酚、黃酮醇及水分，因其抗氧化及纖維含量高，對心臟和消化道健康非常有益。此外，黑莓熱量低、有飽足感，而且具有抗發炎作用。

2.藍莓

據研究，每日食用藍莓能改善血管細胞功能，有助於控制血壓並預防血栓形成；另一項研究指出，藍莓富含可溶性纖維，可透過降低膽固醇和促進腸道排除膽汁來改善心血管健康。

專家表示，與黑莓類似，藍莓富含多酚、黃酮醇及植物營養素，具有抗發炎作用，對心臟及腸胃健康都有益處。

3.紅莓

紅莓被稱為天然糖果，對心血管健康有顯著益處。吃紅莓與多種心血管代謝益處相關，包括降低LDL膽固醇、改善血壓、健康的體重管理及減少發炎。根據美國農業部的數據，一杯紅莓提供8克纖維，而纖維是心血管健康和功能的重要營養素。

專家表示，紅莓與黑莓類似，但其植物營養素類型和水平略有不同，體現在顏色上。紅莓因具有抗發炎作用，纖維含量高，熱量低且含有大量水分，因此對心臟和腸胃健康非常有益。

4.木瓜

木瓜含有鉀、維生素A和維生素C等有益心臟的營養成分。1杯木瓜塊可提供接近100%的每日維生素C需求及8%的維生素A需求。根據《生理學前沿》發表的一篇評論，維生素A和C的缺乏與心血管異常有關，而補充這些維生素可降低心臟病、高血壓、動脈粥樣硬化及心衰的風險。

另外有研究指出，富含鉀的食物可以透過擴張血管來促進心臟健康，從而實現更有效的血液循環。因此，專家表示，木瓜富含鉀，可有助降低血壓。此外，木瓜所含的消化酶有助消化及維持腸胃道健康，減少發炎。

5.紅提子

紅提子富含多酚，是保護心臟健康的絕佳水果。根據2021年《分子》雜誌發表的一篇綜合評論，提子中的多酚已被證明可以透過減少氧化壓力、降低血壓和減少發炎，來治療心血管疾病及糖尿病。

專家指出，紅提子含有抗氧化劑、多酚、黃酮醇、纖維及白藜蘆醇，能幫助降低發炎。此外，紅提子還富含水分，能提供飽腹感。

心臟健康｜10種護心食物

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心臟健康｜6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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資料來源：EatingWell

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