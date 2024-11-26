胃癌丨百萬網紅不敵末期胃癌　暴瘦成皮包骨剩77磅離世【附8大胃癌警訊】

【胃癌/暴瘦/症狀/警號】在抖音上擁有百萬粉絲的抗癌女網紅「湘妹」，自去年4月證患胃癌末期，抗癌1年多，終不敵病魔逝世，終年53歲，其兒子亦已證實消息。

最新影片:

湘妹的兒子於本月22日在抖音上證實其母病逝消息:

各位叔叔阿姨們，從今天開始我沒有媽媽了，於今天下午過世，在此感謝一直以來支持和幫助過我媽媽的叔叔阿姨哥哥姐姐們。

事實上，由去年4月湘妹證實患胃癌末期後，由於癌細胞已經擴散到全身，無法進行手術，當時醫生更估計她存活期只剩3個月。不過，她沒有因此放棄希望，更將抗癌過程拍成影片上傳到抖音，鼓勵其他病友，更以自身經歷，提醒大眾勿輕視胃痛，曾言「多年的老胃病沒有重視它，後悔呀！」。不過，在治療的過程中，她被病魔折磨得非常痛苦，曾因4個多月無法進食，令體重由60公斤(約132磅)暴瘦到35公斤(約77磅)，猶如紙片人的模樣。

湘妹指儘管「沒有質量地活著好痛苦」，但看到家人及粉絲都希望自己能活著，便有動力活下去，「我也不知道我的生命力這麼頑強」。

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同場加映: 8大胃癌高危人數

台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

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同場加映:胃癌6大常見症狀















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