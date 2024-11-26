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親子好去處丨朗豪坊X'mas聯乘藝術家愛心角色 聖誕企劃推街頭小食

休閒消費

撰文： 莫菲

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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朗豪坊聯乘國際藝術家Nina Dzyvulska的招牌愛心角色，於今個聖誕打造「抱抱聖誕Love Love Love」藝術企劃，鼓勵大家擁抱身邊美好，用抱抱及愛心傳達愛意。

今次合作，Nina以旺角獨特魅力為靈感，設計了一系列藝術插畫，包括街頭小食文化、地標街道、紅Van及麻將等，希望大家在平凡的日常生活中，好好發掘身邊的愛和溫暖。

由即日起至1月1日，Nina設計的愛心大型裝置將現身朗豪坊，通天廣場豎立了一棵7米高、擁有發光大眼睛的毛茸茸聖誕樹，不斷「眼碌碌」四圍望，更會不定時發放心心眼送上節日驚喜。此外，Nina亦首次將平面藝術以立體形象呈現，每個角色都躲藏於森林中，等候大家來抱抱及拍照打卡。

一系列特別版角色亦會化身成七彩繽紛的熨章，讓大家可以自製個性化時尚好物，融入日常穿搭。LP會員憑最多兩張即日電子消費單據滿300元，即可獲現場製作限定掛牌體驗一次，親自設計，送禮一流！

「抱抱聖誕Love Love Love」藝術企劃

日期：即日至2025年1月1 日

時間：每天11:00-23:00

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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