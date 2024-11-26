聖誕好去處｜香港仔中心化身菠蘿油妹妹樂園　3大巨型港式美食打卡位

今個聖誕又有好去處！香港仔中心化身成菠蘿油妹妹樂園，更設有巨型茶餐廳美食打卡位，陪你過節！

「香港仔中心 冬日天馬行空菠蘿遊」邀來菠蘿油妹妹插畫師Helen Tam為香港仔中心注入大量香港文化元素，地標如香港仔漁人碼頭、天后古廟、海王大神廟等，更可看到深受歡迎的角色包括「菠蘿油妹妹」、「奶茶仔仔」、「檸茶妹妹」和「雞尾包仔仔」的蹤影，可愛又治癒！

現場設有3大吸睛打卡位：括「菠蘿油聖誕奶茶杯」、「檸茶妹妹冬日營火會」及「雞尾包仔仔茶座」，配合閃爍燈飾，打卡一流！

除了打卡，大家絕對不能錯過12月21至22日下午2時至5時的「菠蘿油妹妹美食飛天巡遊」。到時巨型美食充氣公仔將配合飛天效果，在空中翩翩起舞。 聖誕女郎也會加入巡遊，與大家互動，開心迎聖誕！

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冬日天馬行空菠蘿遊

日期：即日起至明年1月2日

時間：10am至10pm

地點：香港仔南寧街香港仔中心露天廣場、4 期地下

網址：請按此

顧客於於12月7日至明年1月1日期間，於香港仔中心商舖消費滿港幣$300 或以上，可換領香港仔中心港幣$30美食現金券一張。或出示香港海洋公園即日或翌日之實體或電子門票，同樣可獲香港仔中心港幣$30美食現金券一張。

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