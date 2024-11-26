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超級細菌｜世衛預測大型感染來襲　未來每5人恐奪1人命　醫生解構逆轉關鍵

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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【超級細菌/抗生素／抗藥性／超級病毒／克雷伯氏肺炎桿菌】超級細菌來襲注意！據世衛公佈，全球抗藥性問題加劇，恐怕到2050年將會有1.69億人死於抗藥性感染。台灣有醫生呼籲，若再不正視亂食抗生素的問題，後果將不堪設想。

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Healthy Life
Healthy Life｜營養師拆解4大糖尿病飲食重點

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁發文警告，指亂吃抗生素導致抗藥性問題嚴重。曾經一名55歲的重症患者，感染超級細菌克雷伯氏肺炎桿菌。本來醫院有抗生素對付惡菌，但因患者長期自行服食抗生素，導致全身產生抗藥性，最終搶救無效身亡。

我知道敵人是誰，在哪裡，但敵人已經衍生具有「強大的護甲」，我所有的武器，也全都失效。

超級細菌｜4種藥物亂吃恐產生抗藥性

黃軒強調，自己亂吃抗生素是非常危險，一旦不幸感染超級病毒，就算有針對細菌的藥物，身體抗藥性都會將藥物治療的效果減弱，甚至無效。他補充，抗微生物藥物耐藥性指的是細菌、病毒、真菌和寄生蟲對抗微生物藥物，當中包括抗生素、抗病毒藥物、抗真菌藥物及抗寄生蟲藥物的敏感性降低，導致這些藥物治療感染的效果減弱，甚至無效。嚴重會延長疾病持續時間，繼而增加感染後死亡率。

超級細菌｜料全球每年70萬人死亡 累計1.69億人喪生

世界衛生組織早前已公佈全球面臨公共衛生危機，預料抗微生物藥物耐藥性（AMR）每年約有70萬人因此喪命，有可能上升至每年1000萬人，並造成經濟損失達100萬億美元。研究顯示，預料在2050年前會導致超過3900萬人死亡，累計造成約1.69億人因此而喪生。黃軒續指，當中以台灣為例，「每5人中可能有1人」因抗藥性感染而喪命。

黃軒指出，在亞太地區抗微生物藥物耐藥性問題尤為嚴重，尤其是在低收入和中等收入國家，由於缺乏有效的監管、過度使用抗生素以及醫療基礎設施的不足，耐藥性細菌的傳播速度正在加快。

故此，黃軒呼籲各界盡快響應世界衛生組織《全球抗微生物藥物耐藥性的行動計劃》，提高對抗藥性的認知，減少抗微生物藥物的不當使用等，喚起全球關注。

據台灣衛生福利部疾病管制署的監測報告指出，部分細菌對抗生素的抗藥性比例相當高，像是「克雷伯氏肺炎桿菌」對「碳青黴烯類抗生素」的抗藥性高達90%，而感染「多重抗藥性克雷伯氏肺炎桿菌」引發的敗血症，其28天死亡率高達36.5%

超級細菌｜服用抗生素5大要點 事前3問題諮詢醫生

抗生素抗藥性問題是全球正面對的危機之一，三軍總醫院感染管制中心主任邱俊翔建議服用抗生素時，需要留意以下5大要點：

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超級細菌｜「超級細菌」襲港致死率達45%　醫生拆解4大感染症狀

世界衞生組織（WHO）日前發表報告，指一種超級細菌「肺炎克雷伯菌」正向全球蔓延，最少16個國家和地區通報發現相關細菌，連香港亦受波及，有內地數據更指一旦感染，死亡率更可高達25至45%。

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這種細菌具有天然抗藥性，經典肺炎克雷伯菌（cKp菌株）可引起以下4大嚴重感染，對於免疫功能較低的病人，影響更為嚴重：

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超級細菌｜3大高危人士

連慰慈指肺炎克雷伯氏菌指一般來說會在以下人士引起感染：

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超級細菌｜常見4大症狀

連慰慈指表示「超級細菌」雖然初期症狀可以不明顯，但常見症狀仍有4種:

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