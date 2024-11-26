全球護照排名2024｜全球最強護照排名出爐香港排幾多？　這國家終止日本六連冠榮登榜首

▲ 2024全球最強護照排名出爐！新加坡以195個免簽國勇奪榜首，日本、南韓、歐洲5國則同列第二名。

【全球護照排名/亨利護照指數/特區護照】英國投資顧問公司「Henley & Partners」最近公布全球最強護照排名，日本經歷6連霸後，今年被新加坡擠下，新加坡以195個免簽國勇奪2024年全球最強護照榜首，日本、南韓、歐洲5國同列第二名。

最新影片推介

全球護照排名2024｜日本「六連冠」斷攬

據Henley & Partners所統計的「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI）以擁有多少免簽的國家待遇作為評比，去年只居於第二名的新加坡，今年以195個免簽國攻佔榜首位置。「六連冠」的日本不但被擠下第二名，更是與芬蘭、法國、德國、義大利、南韓與西班牙共7個國家，以192個免簽國並列亞軍。第三則有奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威和瑞典等7國，皆享有191個免簽國。

▲ 去年只居於第二名的新加坡，今年以195個免簽國攻佔榜首位置，擠下連續6年蟬聯榜首的日本。(iStock圖片)

全球護照排名2024｜香港升1位排18 中國排60

香港以171個免簽國家，與安多拉、巴西並列18名，按年上升1位。中國排名則由第62名上升至第60名，不過免簽國卻從88國減少3個至85國。至於台灣今年免簽國從145個減少至141個，但排名卻較去年上升一位，排全球34名。

全球護照榜尾分別為阿富汗、敘利亞及伊拉克，三國的免簽國數皆少於35個。這排行榜自2006年起每年公布，以衡量各國旅行便利性的重要參考依據。

點擊圖片即睇全球護照排名完整名單：

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

1 新加坡 2 日本 南韓 芬蘭 法國 德國 意大利 西班牙 3 奧地利 芬蘭 愛爾蘭 盧森堡 荷蘭 挪威 瑞典 11 馬來西亞 18 香港特別行政區 34 台灣 60 中國

更多旅遊資訊：

親子遊注意｜日本安檢2大違禁品沒收量急升 直髮夾不能帶上機1物品每日收240件

親子旅遊｜Google Maps隱藏4大實用旅行功能 避開行樓梯路線/無網絡導航/景點清單

Expedia調查揭香港人旅遊趨勢 熱門小眾目的地日本一地方上榜

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】