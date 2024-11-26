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全球護照排名2024｜全球最強護照排名出爐香港排幾多？　這國家終止日本六連冠榮登榜首

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撰文： 陳珈希

發布時間： 5 小時前

最後更新： 2 小時前

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2024全球最強護照排名出爐！新加坡以195個免簽國勇奪榜首，日本、南韓、歐洲5國則同列第二名。

【全球護照排名/亨利護照指數/特區護照】英國投資顧問公司「Henley & Partners」最近公布全球最強護照排名，日本經歷6連霸後，今年被新加坡擠下，新加坡以195個免簽國勇奪2024年全球最強護照榜首，日本、南韓、歐洲5國同列第二名。

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全球護照排名2024｜日本「六連冠」斷攬

據Henley & Partners所統計的「亨利護照指數」（Henley Passport Index，HPI）以擁有多少免簽的國家待遇作為評比，去年只居於第二名的新加坡，今年以195個免簽國攻佔榜首位置。「六連冠」的日本不但被擠下第二名，更是與芬蘭、法國、德國、義大利、南韓與西班牙共7個國家，以192個免簽國並列亞軍。第三則有奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威和瑞典等7國，皆享有191個免簽國。

去年只居於第二名的新加坡，今年以195個免簽國攻佔榜首位置，擠下連續6年蟬聯榜首的日本。(iStock圖片)

全球護照排名2024｜香港升1位排18 中國排60

香港以171個免簽國家，與安多拉、巴西並列18名，按年上升1位。中國排名則由第62名上升至第60名，不過免簽國卻從88國減少3個至85國。至於台灣今年免簽國從145個減少至141個，但排名卻較去年上升一位，排全球34名。

全球護照榜尾分別為阿富汗、敘利亞及伊拉克，三國的免簽國數皆少於35個。這排行榜自2006年起每年公布，以衡量各國旅行便利性的重要參考依據。

點擊圖片即睇全球護照排名完整名單：

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1新加坡
2日本
南韓
芬蘭
法國
德國
意大利
西班牙
3奧地利
芬蘭
愛爾蘭
盧森堡
荷蘭
挪威
瑞典
11馬來西亞
18香港特別行政區
34台灣
60中國

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