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胰臟癌｜女子忽略惟一先兆確診4期胰臟癌 　醫生：早期最常見徵狀【附3大早期症狀】

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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女子忽略惟一先兆，確診4期胰臟癌 。

【胰臟癌先兆／血糖／胰臟癌症狀】血糖上升小心是胰臟癌警號！台灣一名患有糖尿病多年的70多歲婦人，自半年前開始，發現有血糖升高現象，後來病況加劇，送院檢查竟證實罹患第4期胰臟癌。

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Sick問識答
Sick問識答｜糖尿病年輕化 早期可無徵兆 醫生拆解5大症狀＋高危因素

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘於「健康好生活」節目中分享該個案，指婦人患有20多年糖尿病，本身病情已受控，惟大半年前開始，其血糖卻有上升情況。她曾經因此兩度求醫，儘管醫生曾為她處方控制血糖的藥物，但情況依然未有好轉，糖化血色素已上升到8%以上。

錢政弘指，婦人之後食慾愈來愈差，更有肚脹情況，其家人覺得不對勁，於是馬上送她到醫院作詳細檢查，發現肚脹原因是婦人體內有嚴重腹水，而胰臟位置更有6厘米大小的腫瘤，確診是胰臟癌第4期，且癌細胞已轉移到肝臟。

胰臟癌症狀｜胰臟癌3大先兆

錢政弘表示，胰臟癌常見3大症狀，包括血糖上升、體溫升高與血脂降低。他解釋，血糖上升其實是胰臟癌常見症狀之一；體溫升高是因為癌細胞開始要出現的時候，會燃燒人體皮下脂肪，這時人體溫度就會上升；血而脂降低，是因為癌症會造成腸道吸收變差，所以膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等血脂會下降。

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錢政弘因此呼籲大眾，一旦出現以上任何一個症狀，都要儘快找醫生安排腹部超聲波檢查，以免錯失治療機會。

胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

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