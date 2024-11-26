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聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【趙小婷/古冰心/超級狀元/聲夢2/協恩中學/聖保羅男女中學/港大醫科生】2年前參加《聲夢傳奇2》的港大醫科生趙小婷（Pamela）取得第5名後簽約TVB，除了唱歌還夥拍超級狀元好友開創教育平台，公開出售DSE摘星筆記，每份標價$699，而且還不時會親授溫書秘訣，不少網民大讚︰「咁樣背書，真係好有效！」

DSE溫書秘訣｜中學獲最佳辯論員

趙小婷早年就讀大埔舊墟公立學校 (寶湖道)，畢業於名校協恩中學，當年參加「中文辯論隊蟬聯大律師公會辯論賽」與德望學校辯論隊對賽中，以3:0成績勇奪冠軍，趙小婷更獲得最佳辯論員之殊榮，非常厲害。現時就讀香港大學內外全科醫學士，參加比賽時已獲封「聲夢學霸」。

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DSE溫書秘訣｜創辦教育平台分享考試心得

除了唱歌和醫科生，身兼多職的她還夥拍超級狀元好友開創教育平台。趙小婷教育網頁中提及作為2019年的考生，深深明白DSE考生的辛酸及痛苦，「雖然我並不是狀元，沒有最彪炳的成績，更沒有完美的溫習技巧，有的只是一顆希望減輕各位考生重擔的心。若能夠幫助考生們應對這難捱的一關，哪怕只是一丁點，我就心滿意足了。」

希望與考生分享自己當年的心得，還出售自己當年經濟科連續三年全級第一、DSE考獲5**的摘星筆記，每份標價$699。而她在多個社交平台亦有分享個人讀書心得及筆記，片中可看到她的筆記相當整齊美觀，易讀易明，不過有網民嫌開價太貴，又指她考完DSE已5年，質疑是否夠貼近試題。

DSE溫書秘訣｜超級狀元公開2背書秘訣

教育平台的拍檔古冰心（Icy）亦相當猛料，小學就讀地區名校元朗官立小學，中一升讀上水英中香港道教聯合會鄧顯紀念中學，中二跨區轉讀中西區直資名校聖保羅男女中學

現就讀於香港大學醫學院，於2023 DSE四個核心科目及生物、化學、物理、M2四個選修科均考獲5**的成績，成為當屆超級狀元。她曾經選傑出學生時用普通話和廣東話兩種語言穿插歌曲中，獲Ben Sir力讚古同學成功突圍，極富幽默感。

創辦人簡介中她表示希望通過教育平台，分享自己作為過來人的經歷，幫助更多未來考生順利應付校內外各種考試。當中有不少學生追問古冰心讀書心得，怎樣背書才可以最快、記得最耐？於是近日就拍片分享2個背書小技巧。

  • 1.代入老師角色 

把自己代入老師角色，可以邀請屋企人、寵物或公仔做聽眾，將自己化身成老師般講書，當你背讀時會更有結構，同時亦可以試用白板輔助，一路講一路畫。

  • 2.每頁背誦後再寫筆記

古冰心表示「誤區！對住書抄筆記。但唔經大腦思考照抄，只會浪費時間。」下筆前先用腦筋整理一次要背的內容，然後把書本收起來，將剛剛看過的題目，儘量默出來，這樣不會寫完筆記後，就立刻忘掉！她表示最緊要背書是要有規律地背讀，不要臨急抱佛腳。

不少網民看畢後都大讚方法非常正確，「要訣在於有輸入有輸出。輸入方法可以係睇可以係聽；輸出既方法可以係講可以係抄。聽讀講寫四者並行自然有助全腦學習。」、「同意之極，尤其第一種方法，是我的背書習慣，真的好有效，我以為自己才是這樣，原來有同道中人」、「唔好死背，要明白個意思」。

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    DSE溫書秘訣｜醫科生6個鞏固記憶法

    趙小婷亦拍了一條短片題為「很多人溫書經常唔入腦點算？」公開6個鞏固記憶法，方法如下︰

    1.主動回憶
    Active Recall：

    在蓋上課本內容的情況下，試試自己主動憶起所學內容(做past paper、寫筆記其實也在實踐active recall!)這樣有助辨識知識漏洞，促進大腦進行信息檢索，有助加強記憶。

     

    2.記憶法：

    不同的記憶法能幫助記住更複雜的內容，例如將概念聯想成一個故事，或用ABCD首字母法Mnemonics來簡化記憶過程。圖像化信息也能增強記憶，比如將概念轉化為圖畫或圖表。

     

    3.定期複習：

    設定定期的複習計劃，例如每週、每月回顧之前學過的內容。這樣可以鞏固記憶，避免遺忘。你可以使用flashcard、測驗或者簡單的筆記回顧來進行複習。

     

    4.教別人：

    將所學的知識教給他人是鞏固記憶的好方法。當你需要解釋某個概念時，你會更深入地理解它，還能發現自己理解中的不足之處。

     

    5.保持良好的學習環境：

    學習環境會大大影響你的專注力。確保學習時的環境安靜且整潔，避免電子設備的干擾。你可以選擇一個固定的學習空間，讓自己進入學習狀態。

     

    6.充足的休息和睡眠：

    睡眠對記憶的鞏固非常重要！當你學習後，良好的睡眠能幫助大腦整理和儲存信息。確保每晚有足夠的睡眠，並在學習期間適當休息，以提高學習效率。

     

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    童學園
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