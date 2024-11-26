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正能量｜口吃女生曾遭排斥求職被質疑 學接納自身克服恐懼：不需睇低自己

醫健人物

撰文： 吳霆俊

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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與口吃共存二十多年，盡管仍未能克服，但Catherine指至少已克服對口吃的恐懼，即使情況時好時壞，也視之為調整的過程。（吳霆俊攝）

由COLLAR成員Marf主演的電影《寄了一整個春天》昨日上映，戲內探討口吃女生的成長掙扎與矛盾。

現實中，與口吃共存多年的Catherine同樣經歷過有口難言的無力，覺得無人聆聽，也無人理解。

曾被排斥變獨家村

Catherine自小說話已會重複單字或異常停頓，想講卻無法流暢表達：「我一窒咗講唔到，同一隻字不斷重複。愈緊張愈講不了，整個人像靜止了般，好尷尬。」

有長輩認為她說話不流暢因「未諗清楚」，嚴重時更會斥責：「青少年時期當我窒咗一個字，我媽就要我重新講過，直至流暢為止。她以為這樣可幫到我，但我覺得煩厭又委屈，寧願盡量避免跟她說話。」

Catherine自製繪本《有口難言的貓》訴說口吃經歷。她尤其喜歡動物：「動物不會批判你，當我開心或難過，牠們總默默陪伴在旁。」（吳霆俊攝）

因為口吃，Catherine曾被排斥。同學會模仿並取笑她的說話方式，她竟將問題內化：「因為我同其他人唔同，他們當然要找些東西來取笑。我最好匿埋一邊，別理我就好。」

能不說話就盡量不說，即使性格健談、樂於分享，也選擇收埋自己。Catherine寧可坐在一旁獨自看書畫畫，因比起言語，藝術創作是更自由、舒適的方式讓她表達情緒。

愈心急 愈㪐㩿

她試過打電話未講完對方就掛綫，中學時會叫親友幫忙點餐，怕服務員不耐煩。曾經連自我介紹、坐小巴喊下車都有難度：「有時覺得小學生都做到的事，我卻做不了。」

Catherine高中時口吃最嚴重，因會考、高考都要考口試，她最擔心影響成績。「以前放學我就去補習操卷，覺得一定要在筆試上盡全力，去補足我講嘢唔叻（的部分）。」

不過即使順利升學，未來又該做甚麼工作？思前想後，她曾絕望到坐在公園哭。「父母叫我自己克服，我那時只想，將來有甚麼工作唔使講咁多嘢都做到？對未來好迷惘，極度無助。我不知道口吃的成因，亦從未聽過有任何治療方法，有啲嘢唔係我努力啲，就可以完全克服。」

Catherine笑言小時候與父母吵架，可以非常流暢地說話，即使輕微口吃也不會洩氣。（被訪者提供）

旁人認為口吃好小事，着她別被口吃限制，要「講慢啲，諗清楚，Take it easy。」無奈她腦中早已充斥許多想法，只是怎樣都說不清楚。

壓力口吃惡性循環

最後如願升讀大學，Catherine遇上中大研究口吃的言語治療師羅家東教授，方知原來可透過流暢塑型法改善口吃，如以節拍法調整說話節奏，使其變得規律，再逐漸融入日常談話之中。

另亦有延長法，減慢節奏嘗試連貫字詞，她形容口吃嚴重時像脫軌電車，練習有助修正，惟需靠勤練習變得更自然，一步步改善。

大學畢業後Catherine沒有立即投身社會，為了逃離家庭和就業壓力，她選擇赴台升學。但口吃終究是自己的一部分，即使努力改善，也偶有控制不佳的時候。每逢面對人生轉捩點，憂慮總再突襲，與口吃構成惡性循環。

求職碰壁自我質疑

她深知「避得一時唔避得一世」，回港後求職卻屢屢受挫，看到對方因自己說話不流暢而皺眉，覺得好尷尬。面試後收不到消息，又會質疑自己的能力：「是否要各方面比人標青，才會考慮我？有好多揣測。當時無咁多俾我揀，有我就要，不太差我就做。」更有機構面試後指她學歷達標，卻因嚴重口吃，需下調職位與薪金。

Catherine現正進修輔導課程，她說口吃讓她鑽研更多心理層面。因口吃只屬冰山表層的一角，埋藏的未必察覺到的負面情緒或壓力，才是最大影響。

猶幸第一份工的上司好理解她的情況，Catherine指「不特別提起（口吃）已算寬容。」至今全職工作，5年換過3份工作，當中亦曾因口吃影響溝通或匯報。她坦言有時心急源於覺得「口吃已經阻咗啲時間，要追返。」但即使容易緊張，冷靜後同樣可妥善處理工作，能力與一般人無異。

放下標籤放過自己

不少口吃者十分介懷自身狀況，Catherine男友卻覺得口吃沒甚麼大不了，這種心態逐漸影響了她：「各人有不同的健康狀況，但你不會因為別人患高血壓、糖尿病就歧視他吧？他令我發現原來有時是我放大了這種歧視，重點是我能否搣甩這些標籤。」

由想隱藏口吃的寡言女孩，曾因口吃遭受各種打擊，至現在接納口吃為自己的一部分，當中背負着無數迷惘及失意的時刻:「以前我曾經諗，無口吃就可以做好多嘢。現在覺得並不，即使我沒有口吃，性格上或許也有其他弱點，不應將所有責任歸究於口吃。我們不需憤世嫉俗，也不需睇低自己。」

Catherine大學時曾為畫室展覽擔任司儀。（被訪者提供）

得失僅一念之間

盡管仍未能克服口吃，Catherine坦言至少已克服對口吃的恐懼。即使情況時好時壞，也視之為調整的過程。既然以前的不快經歷無法改變，那不帶着陰影過活也是自己的選擇。「以前我好怕向人提起口吃，又怕自曝其短，現在覺得講了的話，對方可能願意接受，我不用估估吓，輕鬆了許多。」視乎場合、對象和時機，適合的話就會向對方表明自己有口吃。

於大學期間接觸香港口吃互助小組，意外連結一群同路人，透過活動交流互相鼓勵，Catherine被口吃困擾10多年後，首次遇到明白自己的人。帶着這份得着，現在她成為了小組負責人。

互助小組的口吃者會定期聚會。（被訪者提供）

「小組內的口吃者有些生活好順利，有些仍經歷迷惘期。口吃令我們失去一些事物，但換個角度看，口吃令我們得到這個群體，令我們更有同理心。看到他人有隱形殘疾，多了一份諒解。」

其實口吃絕不罕見，以往熒光幕上的口吃角色，大多較笨拙或孱弱。其實美國總統拜登也是口吃者，外國更有不少口吃者充滿自信，充當要職。

Catherine說：「口吃是否缺點呢？我傾向相信不是。我希望大家將來不再視之為缺點，現在仍在努力中。不論有沒有口吃，我都係一個Nobody。只想讓大眾知道有這群口吃者存在，當在真實場景中遇到我們，不至於那麼手足無措。」

放下標籤已是理解

香港口吃互助小組顧問言語治療師蔡嘉姸解釋，並非24小時說話不流暢才是口吃。面對不同場景、人物或情緒，口吃程度都會有差異。

隨年紀增長，口吃者或會由重複字演變成拖長音，或「擘大個口得個窿」無法發音，因過度用力控制而致。部分人亦會有迴避行為，如刻意避開他們認為誘發口吃的發音或字詞。故家長若懷疑子女口吃，宜盡早尋求言語治療。

Angela續指口吃無法預計，於使用節奏法、放慢咬字改善以外，心態也好重要。「口吃暫時未能徹底根治，並非食粒藥就能康復。要認識同路人，知道並非孤單一個，嘗試開始接納很重要，也是最難的。」

香港口吃互助小組由現任顧問的言語治療師蔡嘉姸於2011年聯同一位口吃者成立，並邀請口吃者加入。目的為治療以外，連繫一眾口吃者互相交流及支援。（被訪者提供）

所謂接納，並非放任口吃，而是將心態放輕，別過度逼迫自己。因緊張、壓力與口吃互相影響，若過度執着練習成效，要求自己零口吃，反而會構成壓力。

Angela希望大眾消除誤解，如口吃者不等同較怕醜、寡言或怕社交，可將口吃視為一種說話方式。「別視口吃為一種病，正如講嘢快也是說話方式的一種，是自己的一部分。」如同每個人面對各種情景，均會有不同程度的說話不流暢，放下對口吃者的標籤，已是一種理解。

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