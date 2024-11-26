名人家居｜胡杏兒3子獨立屋巨廳耍功夫　豪宅走簡約風零雜物設兒童傢俬

▲ 很多媽媽都好奇為什麼胡杏兒家中有三個兒子，但仍可保持零雜物？

【胡杏兒/李乘德/名人家居】視后胡杏兒與李乘德婚後誕下3子，並經常在社交網分享天倫之樂，7歲大仔曾於8月到廣州接受軍訓一星期，似乎學成歸來，近日在家中客廳教兩位弟弟打功夫，意外曝光獨立屋的室內設計，雖然有3個小孩，但見到杏兒家居零雜物，網民都好奇是如何做到的？

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

胡杏兒家居｜一家五口住大埔洋房

胡杏兒一家現居於大埔，根據資料顯示，李乘德（Philip）於2018年以2,828萬元購入大埔豪宅聚豪天下一幢洋房，單位實用面積2,447平方呎，成交呎價11,557元，絕對有足夠空間讓3名兒子李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）及李奕宏（Liam）通屋跑。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

由於男孩子精力充沛，杏兒夫婦早於暑假安排7歲大仔Brendan到廣州接受軍訓一星期，訓練自律性及體能，Brendan回港後還將「絕學」傳給兩個細佬，日前在獨立屋巨廳齊齊耍功夫，Philip拍下影片上載至社交網，留言表示：「李家日常，三兄弟真搞笑。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

胡杏兒家居｜大哥Brendan於客廳教兩個細佬耍功夫

片中所見，由大哥Brendan打頭陣，向空氣踢腳似模似樣，兩個細佬亦跟隨大哥動作，非常可愛；同時影片亦曝光了獨立屋的客廳又大又闊落，以柔和的米色為主調，而且簡潔乾淨，連地板及電視櫃上都沒有任何雜物，令人好奇為什麼有三個小朋友，家中仍可以維持整潔？

最新影片推介:

胡杏兒家居｜室內長樓梯設兒童圍欄

杏兒與Philip亦曾分享過其他家居照片，由於是洋房的關係，室內有一條長樓梯，他們不時在這裡跟小朋友「打卡」，相當架勢，不過為了小朋友安全著想，杏兒夫婦特別在家中樓梯設置兒童圍欄，慎防他們跑上跑落容易受傷。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

由於人口多，除了客廳的6人特長梳化外，又增添了多張小童梳化和豆袋梳化，既可增添溫暖感受，又夠實用性；在細仔還小的時候，杏兒甚至在電視櫃貼上防撞膠紙，小朋友睡床亦圍上軟墊，一切以兒子為先，絕對是稱職的爸爸媽媽。

相關內容:

星二代︱胡杏兒7歲仔廣州軍訓度過艱苦1星期 不能與父母聯絡沒手機玩學獨立

【星二代開學】胡杏兒大仔升小一醒目開學 讀一條龍私立名校年學費9萬

【星二代】胡杏兒大仔幼稚園畢業 解構St Catherine's幼稚園受追捧之謎

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】