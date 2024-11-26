  • 23°C
香港時間：20241126日 (二) 15:21

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

與天地對話丨蔡思貝自揭已1年冇劇拍　崩潰爆喊壓力大出現幻聽

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 林明禎 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

視后蔡思貝在《與天地對話》坦言已1年沒有拍劇。

【蔡思貝 / 與天地對話 / 香港小姐 / 視后】TVB台慶新綜藝節目《與天地對話》，昨晚（11月25日）起一連三集由2013年香港小姐亞軍、視后蔡思貝任嘉賓，踏足神秘孤島—索科特拉島，讓她勾起不少孤獨回憶。

蔡思貝自認從小個性孤僻，孤僻程度試過全家人出門落街後，才發覺「漏咗個女喺屋企」。思貝於13歲隻身遠赴新西蘭升學，由於就讀寄宿學校，需要排隊打長途電話回港給父母，說到此不禁眼濕濕：「有時傾得耐會畀人鬧，好掛住咪傾耐啲…」

緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪

蔡思貝在《與天地對話》自揭從小個性孤僻。

與天地對話丨擔正《衝線》負評如潮

直到22歲回流香港，思貝參選港姐並展開演藝事業，她直言初時選港姐「唔識驚」，後來對自己有目標、有追求後，開始擔心自己會失敗和失望。

她主動重提入行兩年便在劇集《衝線》擔正女主角，惟演出負評如潮，思貝曾一度擔心未能滿足觀眾要求。同時，思貝又透露已有一整年時間沒有拍劇，並坦言懷疑人生：「呢一年我冇休息過，希望喺各方面有進步，我好深信會有好正嘅角色等緊我。」

點擊圖片放大
+3
+2

與天地對話丨蔡思貝追求心靈交流 

昨晚和今晚（11月26日）播出兩集《與天地對話》，思貝不但體驗在詭秘的「龍血樹森林」露營看日出，又試塗龍血樹的天然汁液，原來不但有護膚用途，內服更有調理腸胃功效。

之後，思貝跟披著神秘面紗的原住民參觀居住環境，並對當地女性原住民披著面紗仍能遇到真愛大表驚歎，並認同愛情靠心靈交流建立更能維繫：「大家都會老、有皺紋，唔靚仔靚女嘅一日。無論我或對方變成點，到at the end of the day只要大家心連心，靈魂係相連就OK。」

點擊圖片放大
+4
+3

與天地對話丨停車場內崩潰爆喊

另外，思貝亦自揭有容貌及身形焦慮，莫講鏡頭後素顏穿T恤，有時連full make up造型也會有類似感受：「係咪少少瑕疵都唔容許（自己好）呢？下下都會挑剔自己唔夠好…」

她直言初入行曾一度壓力大至出現幻聽及幻覺，瞓上床後竟然會聽到「Roll機，3、2、1，action」；亦指曾有一年台慶過後，她準備駕車回家時在停車場內崩潰爆喊：「好攰，見到好多人嗰種心理壓力好大，嗰次好似失咗控咁，都幾深刻！」

點擊圖片放大
+12
+11

與天地對話丨姜皓文12歲喪母擔起照顧弟妹責任　黑哥曾怨恨生父： 嬲完就算

飛常日誌丨 蔡思貝親回6千個負評　努力做好自己相信觀眾眼睛雪亮

蔡思貝讚李日朗手勢好不用密密「整」　自言信任對方：完全沒有怕

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
輪椅爸爸｜半身癱瘓無礙運動再攀高峰　黎志偉走出陰霾為兒樹立榜樣

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

【貝遊歐洲】蔡思貝當選港姐入行以來是非不斷　被心靈師揭太壓抑感觸流淚【多圖】
15:50 2023/09/11
【貝遊歐洲】蔡思貝當選港姐入行以來是非不斷　被心靈師揭太壓抑感觸流淚【多圖】
【貝遊歐洲】重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝　《踩過界》水著戲上圍勁震撼成經典【多圖】
16:19 2023/08/27
【貝遊歐洲】重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝　《踩過界》水著戲上圍勁震撼成經典【多圖】
飛常日誌丨 蔡思貝親回6千個負評　努力做好自己相信觀眾眼睛雪亮
18:27 2024/01/17
飛常日誌丨 蔡思貝親回6千個負評　努力做好自己相信觀眾眼睛雪亮
與天地對話丨姜皓文12歲喪母擔起照顧弟妹責任　黑哥曾怨恨生父： 嬲完就算
16:53 2024/11/21
與天地對話丨姜皓文12歲喪母擔起照顧弟妹責任　黑哥曾怨恨生父： 嬲完就算
香港婚後事丨陳自瑤王浩信婚變傳足5年　YoYo首度談離婚：你夾硬死𢱑都冇辦法
14:05 2024/05/17
香港婚後事丨陳自瑤王浩信婚變傳足5年　YoYo首度談離婚：你夾硬死𢱑都冇辦法
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
12:39 2024/07/21
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻撃影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪

你可能感興趣

【貝遊歐洲】蔡思貝當選港姐入行以來是非不斷　被心靈師揭太壓抑感觸流淚【多圖】
15:50 2023/09/11
【貝遊歐洲】蔡思貝當選港姐入行以來是非不斷　被心靈師揭太壓抑感觸流淚【多圖】
【貝遊歐洲】重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝　《踩過界》水著戲上圍勁震撼成經典【多圖】
16:19 2023/08/27
【貝遊歐洲】重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝　《踩過界》水著戲上圍勁震撼成經典【多圖】
飛常日誌丨 蔡思貝親回6千個負評　努力做好自己相信觀眾眼睛雪亮
18:27 2024/01/17
飛常日誌丨 蔡思貝親回6千個負評　努力做好自己相信觀眾眼睛雪亮
蔡思貝 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 香港小姐 綜藝節目 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
綠葉王︱戴耀明工作量減到茶餐廳做侍應　能屈能伸：又唔係偷又唔係搶
急症室最長等候時間（11月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月26日 時間12:05）
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
凍齡女星丨59歲夏文汐凍齡狀態超驚人　食生日飯獲阿叻大讚 : 永恆妙齡少女
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
星二代升學｜李嘉欣疑長居英國陪兒子讀書　被爆蝕本賣過億豪宅供讀貴族學校
靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅
靚女KOL丨KOL Sarah指控舊愛男藝人出軌食軟飯　女方心碎攬炒爆大鑊：我只能親手毁滅