小紅書女｜內地留學生細數在港暖心事　為港人冷漠態度平反：實際熱心腸

▲ 內地留學生細數在港暖心事，為港人冷漠態度平反：實際熱心腸。

「冷漠」是部分內地人對港人的刻板印象。但近日，一位在港修讀碩士的內地女生於小紅書發帖，分享在港生活一年中，受不少港人熱心幫助的經歷，這令她對港人的印象發生轉變，遂發文表示「想給香港人正名」。

樓主以「香港Local真的很冷漠」為題發帖，指其於網絡見到許多港人的「黑料」，令她欲為香港人正名，「他們說話聽起來很拽，感覺態度很差，其實真的不是針對外來人士，對本地人亦是如此，他們只是直率表達自己」，並表示港人十分真誠，又有「恰到好處」的距離感。

小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼 網民：罵香港才有流量

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小紅書女｜暖心經歷一：「冷面」OL熱心指路

樓主分享了在港生活一年受多位港人幫助的經歷。由於女生剛來港時認為港人「很兇惡」，搭乘叮叮車時雖不懂該如何乘坐卻不敢問路，「對著路線圖看了老半天，不小心佔了道」，一位OL途徑過道乘車時「冷冽地說『阻住晒』」，但隨後便詢問女子「沒想到OL姐姐偶過來問我『去邊啊』，我就給她說了我的目的地，她說『哦，方向係啱嘅』」。

此時一輛叮叮車到站，該名OL便招手示意女子乘車，其間二人並未同坐，但OL特來提醒女生「記得落車，下站就到了」，據女生描述，「我下車和她揮手，她低頭看手機沒理我，全程面無表情沒笑過」。

小紅書女｜暖心經歷二：小巴司機大喊女子提醒落車

女子畢業後留港工作，「我現在每天上班都坐小巴，每天幾乎都是同一個司機，光頭大黃牙，看起來像混子，有次我（在小巴上）睡著了，聽到有人大喊『喂！仲唔落車』」，女子表示，當時以為是小巴司機在罵她，但事後才意識司機是在提醒其到站落車。

小紅書女｜暖心經歷三：「古惑仔老闆」大方讓女子賒賬

女子又分享在街市買餸的經歷，「我家附近的街市，有個檔口老闆，頭髮梳得叱吒風雲，穿著緊身背心，好像古惑仔上身，有次我忘記帶錢包，沒有現金，問能不能八達通（支付）」，怎料老闆擺手稱「用唔到八達通啊大佬！攞走啦，下次再畀」，她稱讚老闆有「非常豪爽的江湖氣息」。

女子表示「慢慢地你就會發現他們（港人）冷漠的面具下是滾燙的真心」，「遇到那種看起來很冷漠的人，真的不要被嚇到，這是香港人的『出廠設置』，實際他們很熱心腸的」。

小紅書女｜網民：Local都是外冷內熱

帖文引起兩地網民熱議，有港人解釋「冷漠」原因，「我幫人的時候都會盡量無表情，因為太熱情會讓社恐人士很尷尬怕你別有所圖」、「因為一街都係人，返工放工又攰又趕，真係唔好阻住晒，臉臭係基本，唔係針對而係平等地西面對待所有人」、「太熱情的、笑容滿面的，通常有企圖」。

不少兩地網民認同樓主的觀點，「很多香港人是很友善熱心的！」、「其實呢個就係香港人嘅做事方式，冇其他意思啦」、「Local都是外冷內熱」、「香港的朋友邊界感比較強，也很有禮貌」、「謝謝理解」、「終於有人說句公道話」。

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