2500隻熊貓｜全港最大型熊貓展覽12月開幕　4景點免費睇2500隻熊貓雕塑

▲ 全港最大型熊貓展覽12月開幕，展出2500隻熊貓雕塑。（相關機構提供）

【免費親子好去處/2500熊貓/2500隻熊貓】全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月登陸香港，2500隻大熊貓會輪流出現在香港4個熱門景點，分別是星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園，大家記得mark實日期時間，與大熊貓打卡！

▲ 全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月登陸香港。（相關機構提供）

2500隻熊貓｜全港最大型熊貓展覽12月舉行 展出2500隻熊貓

隨著盈盈誕下一對港產大熊貓，香港掀起一鼓熊貓潮，創意品牌AllRightReserved（APP），宣布在12月7日起舉辦全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，向大眾公開展出2500隻大熊貓雕塑，並輪流於香港4個熱門景點現身，包括星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園。

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2500隻熊貓｜6款香港獨一無二熊貓角色

眾多隻大熊貓雕塑中，有6款是特別為香港設計的獨一無二角色，該角色原型根據香港6隻大熊貓，分別是盈盈、樂樂，以及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」外型特徵及性格，別具心思。

主辦方有意將《PFF HK熊貓香港親友會》角色成為香港專屬的IP（Intellectual property 知識產權），際了會在展覽展出外，未來也有望發展成香港大熊貓宣傳大使，商業活動產生的IP版權費，會全數收入海洋公園作大熊貓保育用途。

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2500隻熊貓｜Pharrell Williams設計特別版熊貓

另外，《PANDA GO！香港遊》特別邀請11位來自不同界別的名人，創作獨一無二的特別版熊貓作品，當中包括身兼音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師多重身份的Pharrell Williams、著名演員兼導演黃渤、超模兼演員杜鵑，以及創作LABUBU的藝術家龍家昇等知名創作者，到時大部分特別版大熊貓雕塑將於網上作慈善售賣，所有收益將不扣除成本，全數捐予海洋公園，用於支持大熊貓保育工作。

《PANDA GO！香港遊》展出詳情

第1站：星光大道

日期：12月7-8日

第2站：昂坪360

日期：12月14-15日

第3站：海洋公園

日期：12月21-22日

第4站：中山公園

日期：12月25-26日

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