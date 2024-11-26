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恩愛夫妻｜鄭伊健抱契女被指流露慈父樣　婚後堅持不生育愛妻號獨寵蒙嘉慧

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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57歲鄭伊健抱著契女，再度引來網民熱議他不當爸原因。

【鄭伊健/蒙嘉慧】鄭伊健日前於高雄開騷，台灣歌迷反應熱烈，老婆蒙嘉慧於台下捧場，伊健跟蒙嘉慧結婚11年，縱然未有生小孩，二人甜蜜非常，近日網絡流傳一段伊健抱B的短片，引來網民熱議伊健不生BB的原因。

鄭伊健蒙嘉慧｜抱B手勢僵硬

片中抱著B女的鄭伊健笑得開懷，更哄B女笑，帖文更寫道：「爸爸給妳的不多，這支影片可以保護妳到大學畢業」，有網民以為伊健當了爸，更說他一臉慈祥。

其實小孩只是他的契女，文末更寫道：「長大記得孝順乾爹」，伊健趁台灣之行跟小契女見面，惟網民指伊健明顯不喜歡小孩：「與小孩貼近的無措僵硬，逗一逗都這種程度更不要說自己生養了。」

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鄭伊健蒙嘉慧｜婚前已協議不生育

其實早於跟蒙嘉慧結婚前，鄭伊健已沒打算生育，早年他接受電台節目訪問表示現今世界污染太嚴重，加上社會競爭太大，小朋友很不快樂，他說：「小朋友年紀很小已懂得埋怨，好快便很成熟，加上依家社會嘅空間太少，以前仲有空間畀小孩去闖，依家冇啦，所以唔想生。」

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另外，伊健跟老婆蒙嘉慧亦早共識不生B，他曾於內地訪問中說：

雖然孩子很可愛，可以給家庭帶來很多的歡樂，但是現在的孩子生活壓力太大了，從出生就開始了競爭。不能為了自己想要孩子就生孩子，要想一想孩子出生後會不會快樂。

57歲的鄭伊健早已計劃不生育。 （取自instagram）

鄭伊健蒙嘉慧｜寵愛蒙嘉慧如BB

伊健跟蒙嘉慧沒有小孩，卻可盡情享受二人世界，夫婦倆同樣喜歡運動，如行山以及打羽毛球，由於YoYo於日本經營房地產公司，伊健曾透露一有空就飛往日本陪老婆。

另外，伊健更待老婆YoYo如小孩般寵愛，他曾指YoYo身體不好，曾因滑雪跌倒弄傷大腿及韌帶撕裂，不想老婆太操勞的伊健，擲近百萬予YoYo於日本開公司。

伊健更愛屋及烏，17年前，他以老婆YoYo名義，以千萬買下元朗地皮，用以興建村屋給外父安享晚年。

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