融入社區︱建築署攝影比賽獲逾千份中小學作品　12.2起公開展出【附展覽詳情】

▲ 建築署舉辦攝影及短片創作比賽，共收到包括中、小學生、公開組共逾千份作品。（建築署提供）

【建築署/香港/社區】建築署以75個公共建築為素材、捕捉公共建築融入社區為主題，舉辦「你我社區-由心建造」攝影及短片創作比賽。比賽共收到包括中、小學生、公開組共逾千份作品，署長李翹彥表示，參賽作品數量超出預期，讚揚學生的作品完成度令人驚豔。

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李翹彥上周在比賽頒獎禮中表示，「公開組作品透過不同的拍攝手法和角度，成功捕捉人、建築物和國慶的畫面」，當中短片創作和原創音樂都展現參賽者的專業及投入，而小學生的作品完成度更令人驚豔。

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來自聖公會基樂小學、11歲的麥栢朗，獲得小學攝影組季軍，他表示，「透過跟同學參加比賽，發現香港好多地方都好靚」；囊括小學組短片創作季軍及優異獎的天主教聖華學校鄭老師指，學生平日較少接觸「香港建築」相關知識，比賽正好讓學生了解香港。

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比賽得獎作品將於政府合署展出，展期為12月2至11日的周一至周五，費用全免，家長不妨帶同小朋友欣賞這些捕捉社區建築之美的作品。

得獎作品展覽詳情 地點：金鐘道政府合署大堂D/F（香港金鐘道 66 號） 日期：12月2-6及9-11日 時間：星期一至五上午9時至下午6時 交通：港鐵金鐘站 C1 出口步行約3分鐘 網上觀賞得獎作品：按此

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